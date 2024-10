Acht Prominente machen in der neuen ProSieben-Show "Destination X" einen Blind-Roadtrip durch Europa und müssen erraten, wo sie sich befinden. Im November startet die neue Abenteuer-Show auf ProSieben.

Das Wichtigste in Kürze Acht Prominente reisen im blickdichten Bus durch Europa, darunter Tina Ruland, Ekaterina Leonova und Andreas Elsholz

Anhand von Hinweisen und Bildern müssen die Promis erraten, wo sie sich befinden. Wer am ungenauesten schätzt, muss den Bus und damit die Show verlassen .

Premiere im TV und auf Joyn feiert die neue ProSieben-Show "Destination X" am 7. November 2024

Starttermin offiziell

"Nnolod", "RIS0711PA" - "Rien n'est ce qu'il semble être." - Wüsstest du, was hier gemeint ist? Acht Promis müssen anhand solcher Hinweise erraten, wo sie sich befinden.

Ab Donnerstag, 7. November 2024, kannst du sie auf ProSieben und auf Joyn bei ihrer mehrwöchigen Reise über 4.506 Kilometer quer durch Europa begleiten. Im blickdichten "Destination X"-Bus versuchen die acht Star-Abenteurer Tina Ruland, Ekaterina Leonova, Madita van Hülsen, Andreas Elsholz, Leyla Lahouar, Philipp Boy, Max Bornmann und Hanna Sökeland zu entschlüsseln, wo sie gerade sind.

Leyla Lahouar jetzt live im "Promi Big Brother"-Container beobachten ➤ Klick hier für den 24/7-Livestream auf Joyn

Sie bekommen versteckte Hinweise und trügerische Bilder, um ihr X möglichst genau auf der Europakarte zu setzen. Die alles entscheidende Frage in jeder Sekunde: Wo bin ich? Vielleicht in "London"? Oder doch in Paris, versteckt im verdrehten Nummernschild "PA0711RIS"? In "Destination X" ist eines sicher: "Nichts ist so, wie es scheint."

Tina Ruland: "Tatsächlich ist es viel schwieriger, sich gut zu orientieren, als ich dachte, obwohl ich mich normalerweise auf meinen Orientierungssinn verlassen kann. Unerwartet war, dass der Stand der Sonne während der Fahrt ein entscheidender Faktor für die Orientierung ist."

Ekaterina Leonova: "Man merkt wirklich, wie schnell man die Orientierung verliert, wenn man nichts sieht. Nach ein paar Stunden hat man keine Ahnung mehr, wo man eigentlich ist. Vielleicht ist der Bus sogar mal extra im Kreis gefahren, nur um uns zu verwirren - und wir dachten, wir wären schon viel weiter. Die Hinweise haben mich dabei oft mehr verunsichert, als dass sie geholfen hätten. Ich war wirklich komplett lost."

Diese acht Promis sind an Bord

Diese acht Detektive begeben sich auf die Spurensuche nach der "Destination X":

Schauspielerin Tina Ruland

Tänzerin Ekaterina Leonova

Moderatorin Madita van Hülsen

Schauspieler Andreas Elsholz

Influencerin Leyla Lahouar

Turn-Europameister Philipp Boy

Reality-Darsteller Max Bornmann

Reality-Darstellerin Hanna Sökeland

"Destination X": So funktioniert die neue Show

Wo bin ich? Das ist die zentrale Frage in "Destination X". In der neuen Abenteuer-Reality-Show begeben sich acht Abenteurer:innen auf eine Reise ins Ungewisse. Ihren Aufenthaltsort müssen die Promis selbst herausfinden. Wie? Indem sie jedes Detail ihrer Reise aufmerksam verfolgen, Hinweise richtig deuten und sich vor allem nicht täuschen lassen. Denn mancher Hinweis führt in die Irre … Am Ende jeder Folge müssen die Wettbewerber:innen im Geheimen ihr X an dem Ort auf der Europakarte einzeichnen, wo sie meinen, zu sein.

Wer muss gehen?

Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Bus verlassen - und erfährt im selben Moment gemeinsam mit den Zuschauer:innen, wo der "Destination X"-Bus gerade steht. Was ist real? Was ist Täuschung? Wer schmiedet hilfreiche Allianzen? Wer findet die "Destination X" und gewinnt 50.000 Euro? Produziert wird "Destination X" von Redseven Entertainment.

Die neue Abenteuer-Reality-Show "Destination X" ab Donnerstag, 7. November 2024, auf ProSieben und auf Joyn.