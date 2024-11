Wer ist bei "Destination X" mit dabei? Neuzugang bei den Promis

In der neuen ProSieben-Show sollen acht Promis auf einem Blind-Roadtrip ihre "Destination X" erraten. Diese Stars wagen das Abenteuer.

Das Wichtigste in Kürze Acht Prominente reisen im blickdichten Bus durch Europa, darunter Tina Ruland, Ekaterina Leonova und Andreas Elsholz

Anhand von Hinweisen und Bildern müssen die Promis erraten, wo sie sich befinden. Wer am ungenauesten schätzt, muss den Bus und damit die Show verlassen .

Premiere im TV und auf Joyn feiert die neue ProSieben-Show "Destination X" am 7. November 2024

Wo bin ich? Acht Promis müssen ihren Standort erraten

Mit Hinweisen wie zum Beispiel "Nnolod", "RIS0711PA" und "Rien n'est ce qu'il semble être" müssen die Promis erraten, wo sie sich mit ihrem abgedunkelten Bus befinden. Ab Donnerstag, 7. November 2024, um 20:15 Uhr kannst du sie auf ProSieben und auf Joyn bei ihrer mehrwöchigen Reise über 4.506 Kilometer quer durch Europa begleiten.

Im blickdichten "Destination X"-Bus versuchen die acht Star-Abenteurer Tina Ruland, Ekaterina Leonova, Madita van Hülsen, Andreas Elsholz, Leyla Lahouar, Philipp Boy, Max Bornmann und Hanna Sökeland zu entschlüsseln, wo sie gerade sind.

+++ Update vom 11. November 2024 +++

"Mr. Model of the World" Nico Schwanz

Im Destination X-Bus wird es mit Nico Schwanz (Mitte) wieder voller. © Joyn

Vor zwanzig Jahren legte der heute 46-Jährige mit Auftritten bei "Die Alm" und "Big Brother" die Grundsteine für seine TV-Karriere. Jetzt will er sich bei "Destination X" einer vollkommen neuen Herausforderung stellen. Und dabei überlässt er nichts dem Zufall: "Zur Vorbereitung habe ich versucht, mein Wissen über die verschiedenen Städte Europas noch einmal aufzufrischen. Ich habe mich mit Karten beschäftigt und mir wichtige Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen und Besonderheiten der Städte ins Gedächtnis gerufen".

Am Ende bereitete dem Sänger und Model allerdings etwas ganz anderes die größten Schwierigkeiten: "Die fehlende Privatsphäre und der ständige Bewegungsmangel waren körperlich und mental sehr anstrengend".

Ob sich das auch auf seine Orientierung auswirkt? Das siehst du ab der zweiten Folge auf ProSieben und Joyn.

"Promi Big Brother"-Gewinnerin Leyla Lahouar

Leyla Lahouar wagt sich auf die Reise. © Joyn/Benedikt Müller

Leyla Lahouar war gerade noch in SAT.1 im Container von "Promi Big Brother" zu sehen, wo sie nicht nur einen Verlobungsring von Mike Heiter bekam, sondern am Ende auch die Trophäe und eine Siegprämie von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen durfte. Jetzt sehen wir sie auf einem Abenteuer-Trip - ganz ohne ihren Verlobten.

Die gebürtige Bad Homburgerin Leyla wächst in Frankfurt am Main auf. Nach der Schulzeit arbeitet sie zunächst als Integrationshelferin an einer Grundschule. Dann ändert sich ihr Leben schlagartig. Durch ihre Teilnahme an der Kuppel-Show "Ex on the Beach"wird sie über Nacht bekannt, weil sie ihm gegenüber handgreiflich wird und die Show verlassen muss.

2024 startet Leyla Lahouar voll durch: Zu Jahresbeginn zieht sie in das Dschungelcamp und verlässt es als Zweitplatzierte. Dort lernt sie ihren Verlobten, Mike Heiter, kennen. Im Herbst geht es in den Container von Big Brother, den sie als Gewinnerin verlässt. Ob sie bei "Destination X" ihren Erfolg fortsetzen kann?

Schauspielerin Tina Ruhland

Schauspielerin Tina Ruhland geht auf eine aufregende Busreise. © Joyn/Benedikt Müller

Ihren Fans ist Tina Ruhland noch aus Filmen wie "Manta, Manta" oder von ihren mehreren Playboy-Coverbildern bekannt. Auf die Frage, warum sie sich in das Abenteuer wagt, antwortet sie "Meine Motivation ist ganz klar: das Reisen. Ich bin ein richtiger Reisefanatiker". Sie fügt noch hinzu: "Die Chance, neue Länder zu entdecken, reizt mich total, auch wenn ich nicht weiß, wie viel ich davon sehe. Abenteuer liebe ich einfach".

Und ein Abenteuer wurde es tatsächlich, denn Tina Ruhland gibt zu, dass "es viel schwieriger ist, sich gut zu orientieren, als ich dachte." Wie gut sie sich orientieren kann, siehst du ab dem 7. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn.

Reality-Star Max Bornmann

Max Bornmann ist ehrgeizig - und will unbedingt gewinnen. © Joyn/Benedikt Müller

Der Reality-Darsteller, bekannt aus Shows wie "Make Love - Fake Love" oder "Are you the One?", will nun bei "Destination X" als letzter Promi den abgedunkelten Bus verlassen. Er gibt zu, dass er dank der Nutzung von elektronischen Straßenapps eine schlechtere Orientierung hat. Dennoch fiel es ihm "nicht allzu schwer, mich zu orientieren. Auch wenn es ein paar Momente gab, in denen das Navigieren in unbekannten Gebieten etwas mehr Aufwand erforderte." Max Bornmann möchte auf keinen Fall den Bus als erster verlassen - ob es ihm gelingt?

Moderatorin Madita van Hülsen

Die Moderatorin Madita van Hülsen freut sich auf das Abenteuer. © Joyn/Benedikt Müller;

"Meine größte Sorge: Gibt es wirklich nur eine Toilette?", so die Moderatorin Madita van Hülsen im Interview mit ProSieben. Sie freut sich ein "Teil von etwas völlig Neuem" zu sein. Busfahren liegt Madita ebenso, wie campen. Gute Voraussetzungen dafür, dass sie bis zum Ende dabei ist. Ob ihr ihre Ehrlichkeit dabei zum Verhängnis wird?

"Natürlich will ich weit kommen, aber nicht um jeden Preis. Das Wichtigste für mich ist, dass es allen gut geht und dass ich Spaß habe", erklärt sie. Und fügt noch hinzu: "Ich muss abends im Bus in meinem Bett liegen und mit mir im Reinen sein – sonst ist Mutti nicht glücklich!“. Wie weit sie mit ihrer Strategie kommt, siehst du ab 7. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn.

Schauspieler Andreas Elsholz

Andreas Elsholz freut sich auf die Reise. © Joyn/Benedikt Müller

"Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, denn ich verlasse hier meine Komfortzone. Ich sitze mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten in einem Bus. Was macht das mit mir?" So ehrlich antwortet Schauspieler Andreas Elsholz auf die Frage nach dessen Erwartungen an die Reise. Er ist überzeugt: "Es wird wie ein großer Kindergeburtstag für Erwachsene."

Als Vorbereitung hat der Schauspieler, den seine Fans noch aus der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kennen, viel Sport gemacht und sich "intensiv mit Europa beschäftigt." Er kann sich nach eigener Aussage ganz gut orientieren - aber wird das am Ende reichen, um zu gewinnen?

Tänzerin Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova ist ein absoluter Teamplayer - ob sie damit am Ende gewinnen kann? © Joyn/Benedikt Müller

Tänzerin Ekaterina Leonova gibt zu: "Man merkt wirklich, wie schnell man die Orientierung verliert, wenn man nichts sieht. Nach ein paar Stunden hat man keine Ahnung mehr, wo man eigentlich ist. Vielleicht ist der Bus sogar extra im Kreis gefahren, nur um uns zu verwirren - und wir dachten, wir wären schon viel weiter".

Fans kennen sie vor allem von ihrer Teilnahme als Profi-Tänzerin bei "Let's Dance". Die ehrgeizige Sportlerin gibt aber zu: "Ich war wirklich komplett lost." Dabei hätte ihr ihre Karriere als Tänzerin, die von Wettbewerb zu Wettbewerb fahren muss, vielleicht helfen können. Aber "Ekat" gesteht: "Durch den Tanzsport hatte ich die Gelegenheit, viel zu reisen und an verschiedenen Wettkämpfen teilzunehmen. Das hat mir Einblicke in viele Länder gegeben. Aber leider blieb oft wenig Zeit, um die Kultur und Sehenswürdigkeiten wirklich zu erleben. Meine Reisen waren meistens auf die Wettkampforte konzentriert, sodass ich zwar viele Orte besucht, aber nicht immer intensiv erkundet habe."

Profi-Turner Philipp Boy

Will unbedingt gewinnen: Sportler Philipp Boy. © Joyn/Benedikt Müller

Vollmundig kündigt Sportler Philipp Boy an: "Europameister im Turnen bin ich schon. Jetzt muss ich noch Europameister bei 'Destination X' werden." Als ehemaliger Turner kennt er den unbedingten Willen und braucht die Herausforderung: "Alles, was irgendwie eine Herausforderung ist – da bin ich dabei! Ich habe schon viele solcher Challenges gemeistert, sei es Tanzen oder sportliche Wettkämpfe. Jetzt freue ich mich darauf, mich bei 'Destination X' auch in Sachen Geografie weiterzubilden". Ob seine Geografie-Kenntnisse ihn am Ende wirklich zum Sieg führen?

Reality-TV-Darstellerin Hanna Sökeland

© Joyn/Benedikt Müller

"Wie eine mehrwöchige Achterbahnfahrt – ohne Pause" - so stellt sich Reality-Stern Hanna Sökeland ihre Busfahrt bei "Destination X" vor. Wie sie sich vorbereitet hat? "Ich habe mir ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut, aber mein Gehirn speichert solche Infos nur kurz. Ich hoffe, mein Gefühl fürs Autofahren hilft mir, weil ich gut abschätzen kann, wie weit man in einer bestimmten Zeit kommt. Das kommt von meiner Zeit in einer Fernbeziehung, in der ich viel zwischen Hannover und München gefahren bin." Ob diese Kenntnisse reichen, um immer das richtige X zu setzen?

Die neue Abenteuer-Reality-Show "Destination X" ab Donnerstag, 7. November 2024, auf ProSieben und auf Joyn.

Die acht Promis im Überblick

Diese acht Detektive begeben sich auf die Spurensuche nach der "Destination X":

Schauspielerin Tina Ruland

Tänzerin Ekaterina Leonova

Moderatorin Madita van Hülsen

Schauspieler Andreas Elsholz

Influencerin Leyla Lahouar

Turn-Europameister Philipp Boy

Reality-Darsteller Max Bornmann

Reality-Darstellerin Hanna Sökeland

"Destination X": So funktioniert die neue Show

Wo bin ich? Das ist die zentrale Frage in "Destination X". In der neuen Abenteuer-Reality-Show begeben sich acht Abenteurer:innen auf eine Reise ins Ungewisse. Ihren Aufenthaltsort müssen die Promis selbst herausfinden. Wie? Indem sie jedes Detail ihrer Reise aufmerksam verfolgen, Hinweise richtig deuten und sich vor allem nicht täuschen lassen. Denn mancher Hinweis führt in die Irre … Am Ende jeder Folge müssen die Wettbewerber:innen im Geheimen ihr X an dem Ort auf der Europakarte einzeichnen, wo sie meinen, zu sein.

Wer muss gehen?

Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Bus verlassen - und erfährt im selben Moment gemeinsam mit den Zuschauer:innen, wo der "Destination X"-Bus gerade steht. Was ist real? Was ist Täuschung? Wer schmiedet hilfreiche Allianzen? Wer findet die "Destination X" und gewinnt 50.000 Euro? Produziert wird "Destination X" von Redseven Entertainment.