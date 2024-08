Super! Duper! Superduper! Die ersten prominenten Teilnehmer von Katrin Bauerfeinds "Die Superduper Show" auf ProSieben sind offiziell bekannt. Es sind Bill und Tom Kaulitz.

Das Wichtigste in Kürze "Die Superduper Show" mit Katrin Bauerfeind startet am 17. September 2024 auf ProSieben.

In der Show müssen prominente Show-Macher die witzigen und verrückten TV-Ideen von Kindern umsetzen.

Unter anderem treten die Brüder Bill und Tom Kaulitz gegeneinander an.

Supderduper Premiere auf ProSieben

In ihrer ersten eigenen ProSieben-Show sucht Katrin Bauerfeind ab Dienstag, 17. September 2024, um 20:15 Uhr "Die Superduper Show".

Fünf Prominente inszenieren jeweils eine verrückte Mini-Show. Das Besondere: Die kreativen Inspirationen und witzigen Ideen für die Mini-Shows kommen von Kindern.

Das Studiopublikum entscheidet: Wer kreiert "Die Superduper Show" des Abends?

Prominente Show-Erfinder

Die ersten zwei prominenten Show-Erfinder sind Bill und Tom Kaulitz. Zum ersten Mal treten die Zwillingsbrüder nicht miteinander, sondern mit drei weiteren prominenten Show-Erfindern gegeneinander an. Und das in allen vier Folgen.

Was kommt am besten an? Vielleicht "Schere Stein Rasiert", die Show bei der die Verlierer am Frisuren(un)glücksrad drehen müssen? Oder "Mein Napf Dein Napf", wo es darauf ankommt Vierbeiner kulinarisch zu überzeugen? Oder doch eher "Sing meine Frage – Das Quizkonzert", in dem die Fragen in den unterschiedlichsten Musikrichtungen vorgesungen werden?

Diese wahnsinnige Mischung aus kreativen Kindern und hochmotivierten Promis zusammenzuhalten, ist eine große Aufgabe. Perfekt für Katrin Bauerfeind, die gewohnt charmant, mit feinem Sprachwitz und noch mehr Herz durch ihre erste eigene ProSieben-Show führen wird. Hannes Hiller, ProSieben-Senderchef

Zu sehen ist "Die Superduper Show" ab 17. September immer dienstags auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.