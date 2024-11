Emmy Russ im Interview: So viel Schmerz steckt hinter der harten Schale des Reality-Stars

In fast 20 Reality-Formaten hat Emmy Russ (25) bewiesen: Sie kann eine Menge austeilen. Aber Emmy musste auch allerhand einstecken. In einem Interview sprach sie nun darüber, dass ihre Mutter sie einst in Spanien sitzen ließ und sie im Kinderheim die Hölle erlebte.

Anzeige

"Forsthaus Rampensau Germany" neue Folgen Ab 30. November jeden Samstag neuer Reality-Stoff vom Feinsten

Mit 17 Jahren erreichte Emmy Russ den Tiefpunkt einer nicht gerade glücklichen Kindheit. Sie war mit ihrer Mutter in Spanien, als sich die beiden - mal wieder - zofften. Diesmal aber mit eigentlich unglaublichen Konsequenzen: Ihre Mutter reiste nach Deutschland zurück und ließ Emmy in Spanien einfach so zurück. Bei einer Instagram-Fragerunde und in einem Interview mit "Bild" erzählte das Reality-Sternchen nun von der schwierigsten Phase ihres Lebens: Sie erlebte im spanischen Kinderheim die pure Hölle.

Denn ins Kinderheim für straffällige und alleingelassene Jugendliche ging Emmy aus purem Überlebenswillen, um nicht in Spanien als Obdachlose auf der Straße zu landen. Doch auch dort ging es ihr nicht gut:

Ich durfte nicht einmal mein Zimmer verlassen und erlebte ständig Gewalt und Strafen. Emmy Russ

Anzeige

Anzeige

Ihre Mutter schickte Emmy Russ in die Nervenklinik

Als Emmy, so schilderte sie "Bild", aus dem Kinderheim kam, hätte ihre Mutter sie nicht mehr bei sich haben wollen. Sie intervenierte bei den Behörden und behauptete, dass sie - wegen angeblicher psychischer Probleme - ein Fall für die Nervenklinik sei. Und genau da landete Emmy dann auch.

Allerdings erlebte sie dort eine unverhoffte Entspannung ihrer Lebenslage. Denn in der Psychiatrie war es wesentlich weniger chaotisch als im Kinderheim. "Ich muss sagen, dass ich mich damals sehr positiv überrascht fühlte. Der Umgang dort war wirklich gut. Es war für mich eine neue Erfahrung. Hier war es (im Vergleich zum Kinderheim) ganz anders und viel freier - das war für mich eine positive Erfahrung."

"Sie haben viel Gewalt angewendet": Emmy wird in der Runde der Schande emotional

Emmy musste nach eigenen Worten nur drei Tage in der Klinik bleiben, bis ein Richter entschied, sie müsse nicht dort bleiben. Der Richter erkannte wohl, was auch Emmy dachte: "Die Klinik war die einzige Option, die meine Mutter sah. Sie hat sich darauf verlassen, dass einem Erwachsenen mehr geglaubt wird, und so kam es dann auch." Rückblickend sagte sie: "Es war ein Missverständnis, mich dort einzuweisen. Es ging einfach darum, mich irgendwie loszuwerden."

... die Kehrseite der Emmy?

Emmys Kindheit und Jugend waren nicht sehr harmonisch. Sie wuchs mit ihrer älteren Schwester Liliana bei ihrer russischen Mutter und ihrem deutschen Vater auf. Über ihn sagte sie schon 2020 im "Promi Big Brother"-Container: "Er war gewalttätig meiner Mama gegenüber, bis wir Kinder groß genug waren und dazwischen gehen konnten."

Als der Vater aus dem Leben seiner Frau und der Kinder verschwand, häuften sich die Konflikte zwischen Emmy und ihrer Mutter. Ihre Schwester Liliana hingegen sagte in einem Interview während Emmys "Promi Big Brother"-Aufenthalt im Jahr 2020: "Meine Mutter würde wirklich alles für Emmy tun. Wenn sie nachts Hunger hatte, stand meine Mutter auf." Lilian sagte damals auch: "Emmy würde über Leichen gehen, um eine Show zu gewinnen."

Da bekommt sie eine neue Gelegenheit: In wenigen Tagen checkt Emmy an der Seite von Reality-Kollege Cosimo Citiolo im "Forsthaus Rampensau Germany" (ab 30. November auf Joyn) ein.

"Mit deinem Alter immer noch nichts erreicht!"– Emmy legt sich mit Jürgen an!

Anzeige

Anzeige

Ende gut, alles gut?

Die Zeit der Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter scheint für Emmy dagegen vorbei. Die Differenzen seien beigelegt, meldete "Bild". Zwei Jahre nach dem Spanien-Fiasko sei Emmy sogar wieder bei ihrer Mutter eingezogen.

Mittlerweile lebt sie aber hauptsächlich in Madrid mit ihrem spanischen Freund Christian Jerez. Der ist - wie Emmy in Deutschland - in Spanien ein bekannter Reality-Star und war auch schon im spanischen "Temptation Island" als heißblütiger Verführer zu sehen. Die beiden machten ihre Beziehung vor drei Jahren öffentlich.