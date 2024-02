Vor gut 2.500 Jahren setzte Platon die Geschichte von Atlantis in die Welt - einem schönen und reichen Inselstaat , der 9.600 Jahre vor der Zeit des Philosophen im Meer versunken sei.

Theoretiker:innen vermuten Atlantis auf Santorin, den Kanaren oder in Tibet. Erfahre hier, was an den Theorien dran sein könnte und wie luxuriös Platon das Leben dort beschrieben hat.