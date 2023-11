Eine Folge von Bahn-Streiks sind Verspätungen und Zugausfälle. Den nächsten Streik hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kurzfristig für die Zeit vom 15. bis 16. November angekündigt. Welche Entschädigungen dir zustehen und welche Kulanzlösungen es gibt, erfährst du auf dieser Seite.

Das Wichtigste in Kürze zum Thema Bahn-Streik Infolge von Streiks fehlt das notwendige Personal, um Leistungen wie gewohnt anzubieten.

Im Rahmen des Bahn-Streiks vom 15. November um 22 Uhr bis 16. November um 18 Uhr sind dementsprechend vielerorts Verspätungen und Zugausfälle zu erwarten.

Fährt dein Zug nicht, hast du ein Recht auf Entschädigung . Beachte auch Infos von anderen Anbietern als der Deutschen Bahn (DB) wie Flixtrain, auf die der Bahn-Streik auch Auswirkungen haben kann. Bei örtlichen Verkehrsgesellschaften gelten teils andere Regelungen.

Möchtest du dich telefonisch über die aktuelle Lage informieren, bietet die DB dazu eine kostenfreie Hotline an: 08000-996633. Stelle dich aufgrund der vermutlich hohen Nachfrage aber auf längere Wartezeiten ein.

Zugausfall wegen Bahn-Streik: So bekommst du dein Geld zurück

Wenn du wegen des Ausfalls deines Zuges nicht ans Reiseziel kommst, kannst du dir den vollen Fahrpreis ohne Abzüge erstatten lassen. Das gilt für deine gesamte Wegstrecke, selbst wenn nur ein Teilabschnitt betroffen sein sollte.

Für eine möglichst reibungslose Abwicklung der Rückzahlung empfiehlt es sich, Zugausfälle mit Belegen zu dokumentieren, am besten durch offizielle Bescheinigungen der Bahn oder zumindest durch Fotos von Anzeigetafeln oder Screenshots von App-Infos zum ausgefallenen Zug.

Mit diesen Belegen sowie einem ausgefüllten Fahrgastrechte-Formular kannst du rückwirkend entweder auf der Bahn-Webseite, in der App "DB Navigator", per Post oder in einer Servicestelle eine Erstattung einfordern.

Strandest du wegen eines Zugausfalls unterwegs und gibt es an dem Tag keine Möglichkeit mehr zur Weiterfahrt, muss die Bahn zudem ein Hotel inklusive Hin- und Rückweg bezahlen.

Entscheidest du dich wegen eines Zugausfalls am Streiktag für eine Fahrt mit dem Auto, kannst du dir die dadurch entstehenden Kosten nicht erstatten lassen. Rechne in dem Fall außerdem mit zusätzlicher Reisezeit, etwa aufgrund von Staus.

Kulanz-Regelungen während eines Bahn-Streiks

😌 Um Zugreisen wegen des Streiks vorsorglich zu entlasten, gelten für Fahrten in der Zeit vom 15. bis 16. November 2023 gelockerte Vorschriften.

🎫 Über ihre normale Gültigkeit hinaus können die Fahrkarten auch zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Die Tickets sind weiterhin zur Fahrt an den ursprünglich gebuchten Zielort gültig, auch bei einer geänderten Streckenführung. Eine weitere Möglichkeit ist der Fahrtantritt vor Streikbeginn am 15. November. In diesem Fall weist die Deutsche Bahn darauf hin, dass du dein Ziel auf jeden Fall vor Streikbeginn um 22 Uhr erreichen solltest. Bei einem neuen Reisedatum nach dem 23. November kannst du dein Ticket kostenfrei in ein neues Ticket für den gewünschten Termin in einem DB Reisezentrum umtauschen. Das gilt auch für internationale Tickets.

🚅 Die Zugbindung für die Fahrscheine - auch bei Spar-Tickets - ist aufgehoben. Dies gilt auch für Gruppenpreise-Tickets im Fernverkehr.

🚅 Für reservierungspflichtige Züge, wie zum Beispiel nach Frankreich, musst du eine neue Reservierung vornehmen. Die neue Reservierung ist kostenfrei und wird nach Verfügbarkeit vergeben. Am einfachsten ist es hier, wenn du dich in einem DB Reisezentrum oder einer DB Verkaufsstelle beraten lässt.

💺 Reservierungen für Sitzplätze kannst du bei der DB Verkaufsstelle kostenfrei stornieren.

