Familienzeit ist Spielezeit. Gerade zu Weihnachten bieten sich aufregende Kartenspiele wie Halli Galli und langandauernde Strategiespiele wie "Die Siedler von Catan" den perfekten Zeitvertreib. Wir stellen dir die Spiele des Jahres 2023 vor und passende Brettspiele für die Festtage.

Das Wichtigste in Kürze zum Thema Brettspiele Etwa 33 Millionen Personen in Deutschland spielen zumindest ab und zu Gesellschaftsspiele. Rund 5,6 Millionen sogar regelmäßig. Mehr als 1.500 neue Spiele erscheinen jährlich in Deutschland.

Gesellschaftsspiele sind nicht nur ein beliebtes Weihnachts-Geschenk, sondern fördern auch die soziale Kompetenz und Konzentrationsfähigkeit .

Das meist verkaufte Brettspiel der Welt ist "Monopoly". Zum Spiel des Jahres 2023 wurde "Dorfromantik: Das Brettspiel" gekürt. Kinderspiel des Jahres 2023 ist "Mysterium Kids".

Spiel des Jahres 2023: Diese Spiele solltest du kennen

Auch in diesem Jahr wurde wieder das Spiel des Jahres gekürt. Der "Oscar für Brettspiele" wird seit 1979 vergeben.

Von den deutschsprachigen Brettspiel-Neuheiten, die 2023 auf den Markt kamen, wurden diese nominiert:

In der Hauptkategorie sind es "Fun Facts", "Next Station London" und "Dorfromantik: Das Brettspiel".

Die Nominierten: Bei dem kooperativen Partyspiel "Fun Facts" führen vier bis acht Spieler:innen ab acht Jahren Smalltalk mit einem Highscore. Es geht darum, mehr über die Mitspieler:innen zu erfahren - und sich selber. Eine spielerische Einladung zur (Selbst-)Reflektion.

Das Legespiel "Dorfromantik: das Brettspiel" entschleunigt den Alltag. Das Wohlfühlspiel verspricht von Partie zu Partie spannende Ziele bei der gemeinsamen Puzzelei. Mitspielen können bis zu sechs Personen ab acht Jahren.

Bei "Next Station London" versuchen sich ein bis vier Stadtplaner:innen am Londoner U-Bahn-Netz. Eine Städtereise der besonderen Art.

Das Spiel "Dorfromantik: Das Brettspiel" ist zum "Spiel des Jahres 2023" gewählt worden. Der Kritikerpreis "Spiel des Jahres" ist ein vom Verein Spiel des Jahres e.V. seit 1979 vergebener Spielepreis für deutschsprachige Brett- und Kartenspiel-Neuheiten. © picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Am Ende machte das Legespiel "Dorfromantik: Das Brettspiel" das Rennen und wurde als "Spiel des Jahres 2023" ausgezeichnet.

Die komplette Liste der Nominierten findest du hier.

Spiele-Tipp für kleine Mitspieler:innen

Du suchst nach einem aufregenden Spiele-Spaß für Kinder?

Bei dem Kinderspiel des Jahres 2023 "Mysterium Kids" versuchen kleine Schatzjäger:innen mit dem Geist von Kapitän Buh zu kommunizieren. Das Problem: Der Geist kann nur per Tambourin kommunizieren. So müssen sie kreativ werden und reihum Geräusche von diversen Gegenständen mithilfe des Instruments imitieren. Ein Partyspiel für Kinder ab sechs Jahren. Auch große Mitspieler:innen kommen hier auf ihre Kosten.

Das Spiel "Mysterium Kids" lädt kleine und große Schatzjäger:innen auf eine musikalische Entdeckungsreise ein. © picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Die komplette Liste der Nominierten findest du hier.

Drei Spiele-Tipps für echte Kenner:innen

💪 "Challengers" wurde zum "Kennerspiel des Jahres 2023" gekürt: Bis zu acht Spieler:innen ab acht Jahren sorgen für Turnierstimmung. Die Coaches stellen Teams aus Karten auf und lassen sie im Duell gegeneinander antreten. Die Plätze am Tisch werden nach jeder Runde durchgetauscht. Wer keine Karten mehr hat, muss sich geschlagen geben.

🇯🇵 Mit der historischen japanischen Stadt Edo (heute Tokio) beschäftigt sich das Spiel "Iki": zwei bis vier Spieler:innen ab 14 Jahren versuchen Händler:innen und Handwerker:innen anzuwerben und sich um das Wohlbefinden und den Wohlstand der Bevölkerung von Edo kümmern. Wer am Ende am meisten Iki erworben hat, gewinnt.

🪐 Bei "Planet Unknown" finden sich die bis zu sechs Spieler:innen auf ihrem eigenen Planeten wieder, den sie mit tetrissteinartige Segmenten und Puzzlearbeit nutzbar machen wollen.

Weihnachtliche Brettspiele: Unsere Top 3

Zahlreiche Gesellschaftsspiele versprechen jede Menge Spaß mit der ganzen Familie unter dem Weihnachtsbaum. Doch nur wenige Spiele, die an den Feiertagen gespielt werden, handeln auch wirklich von Weihnachten. Hier kommen drei Spiele-Tipps, bei denen echte Festtags-Stimmung aufkommt.

🎅 Dieses Spiel bringt Schwung in jede Weihnachtsfeier: "Chaoskarten Weihnachtsspiel" hält 51 lustige Missionen für eine große Gruppe bereit. Lacher garantiert!

🎄 Ist das Christkind katholisch? Was bedeutet die Abkürzung X-Mas eigentlich wörtlich? Bei "Das Weihnachtsquiz" wird das Wissen der Mitspieler:innen auf die Probe gestellt.

🎁 Bei dem Kultspiel "black stories. Christmas Edition" kommen selbst Weihnachtsmuffel in Stimmung. Alle schaurigen Rätsel haben einen Bezug zu Fest.

So fördern Brettspiele deine Konzentration und soziale Kompetenz

Wer will bestreiten, dass das Spiel Memory das Erinnerungsvermögen schult? Der Spieltrieb ist uns angeboren, und selbst im Tierreich lernen schon die Kleinsten damit Jagen oder Verstecken. Die Universität Leipzig hat herausgefunden, dass Kinder, die miteinander spielen, viel lieber teilen.

Brettspiele fördern die soziale Kompetenz, da wir zum Beispiel das Verlieren oder das Akzeptieren von Regeln lernen und dabei Egoismen abbauen. Gerade beim gemeinsamen Familienabend stärkt dies auch den Zusammenhalt über Generationen hinweg. Außerdem bringen Gesellschaftsspiele Kindern Fairness oder den Respekt vor dem Eigentum anderer bei und erhöhen die Konzentrationsfähigkeit.

Gesellschaftsspiele sind nicht nur beliebt, sie fördern auch die Konzentrationsfähigkeit und die soziale Kompetenz. © Getty Images

Die Geschichte der Spiele-Klassiker

1883 entwickelt ein amerikanischer Chirurg das Spiel mit einem quadratischen Brett. Die bei uns bekannte Sternform folgt 1892. © Lion Fleischmann 1904 erfindet eine amerikanische Quäkerin als Protest gegen das Großkapital bereits eine erste Version. 1935 erhält das Spiel durch die Parker Brothers mit neuem Patent den Namen "Monopoly". © Lion Fleischmann 1910 erschien das Spiel basierend auf dem indischen Paschisi und dem englische Ludo zum ersten Mal. Der Gründer von Schmidt-Spiele erfand es in München. © Lion Fleischmann 1931 entwickelte ein US-Architekt die erste Variante namens Lexico. © Lion Fleischmann 1955 brachte der Erfinder, ein französischer Regisseur, das Spiel wohl das erste Mal im Eigenverlag heraus. © Lion Fleischmann 1983 wurde dieser Spiele-Hit der 80er von Ravensburger "Spiel des Jahres". © Lion Fleischmann

So entsteht ein Brettspiel

Ulrich Blum hat bei Ravensburger "Minecraft Builders & Biomes" veröffentlicht. Der Spiele-Autor erklärt, wie er ein Spiel erfindet.

🎲 Was macht ein packendes Brettspiel aus?

Das Spiel soll mir möglichst oft das Gefühl vermitteln, dass ich clever war, indem ich einen guten Zug gemacht habe. Die Spielenden belohnen ist immer besser, als sie zu bestrafen. Niemand möchte Dinge abgeben, alle freuen sich, Dinge zu erhalten. Spiel-Aktionen, die Spaß machen, sollen sich für die Spielenden lohnen. Strategien, die zum Sieg führen, sollen möglichst viele dieser Aktionen beinhalten.

🎲 Worauf legen Sie bei der Optik Wert?

Die Gestaltung liegt normalerweise in der Verantwortung des Verlags. Als Autor habe ich nur beratende Funktion. Ich achte dabei vor allem darauf, dass einerseits alle Symbole im Spiel leicht verständlich sind. Andererseits sollen mich die Illustrationen in eine Welt entführen, die möglichst gut zu den Mechanismen des Spiels passt. Zu einem Spiel, in dem man fies sein darf, würde also keine niedliche Grafik mit süßen Tieren passen, besser wären in diesem Fall durchtriebene Ganoven.

🎲 Wie lange dauert eine Entwicklung?

Zwischen sechs Monaten und mehreren Jahren ist alles möglich. Normalerweise arbeite ich an bis zu 15 Spielen parallel. Es ist oft besser, ein Spiel eine Weile ruhen zu lassen und später mit frischem Blick wieder ranzugehen. Am Beginn steht die Ideen-Phase, in der man sich von der ersten Idee und wirren Notizen bis zum ersten spielbaren Prototypen vorarbeitet. Dann folgt die Test-Phase, in der man das Spiel sehr oft spielt und nach jedem Test Veränderungen vornimmt. Diese Phase nimmt am meisten Zeit in Anspruch. In der Publikations-Phase, nachdem man einen Verlag gefunden hat, wird die Gestaltung erarbeitet und dem Spiel der letzte Schliff verliehen.

🎲 Was sind Ihre Lieblingsspiele?

Für große Gruppen und mit sehr einfachem Einstieg: "Just One" von Ludovic Roudy und Bruno Sautter, erschienen bei Repos.

Für alle, die in der Hektik den Überblick behalten können: "Kitchen Rush" von Vangelis Bagiartakis und David Turczi, erschienen bei Pegasus.

Für zwei gewiefte Strategen: "Watergate" von Matthias Cramer, erschienen bei Frosted Games.

Und auch wenn es Eigenwerbung ist: Selbst nach mehreHundertdert Testpartien spiele ich immer noch gerne "Minecraft Builders & Biomes" von mir, erschienen bei Ravensburger.

