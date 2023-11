Unterwegs die Brille nicht mit Hemdsärmel, Schal und Co. putzen . Das kann zu Kratzern auf der Brille führen. Besser geeignet sind feuchte Brillen-Reinigungstücher .

Zu Hause kann die Brille unter lauwarmem, fließendem Wasser gründlich gereinigt werden. Dabei die Brille immer an demjenigen Brillenglas festhalten, das gerade geputzt wird. So kannst du vermeiden, dass es durch Spannungen zum Verziehen der Brillenfassung kommt.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Farbspritzern nach dem Renovieren kannst du die Brille für ein paar Minuten in lauwarmem Wasser einweichen .

