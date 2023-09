Cleverer googlen: Das sind die besten Hacks für die Suchmaschine

Happy Birthday! Im September 2023 feiert Google seinen 25. Geburtstag. Egal ob auf der Arbeit, in der Bahn oder zuhause auf der Couch: Mittlerweile ist die Suchmaschine für Viele zum täglichen Begleiter geworden und Programme wie Google Lens oder Google Maps erleichtern uns den Alltag. Zur Feier des Tages haben wir für dich die coolsten Hacks rund um die Suchmaschinen-Riesen zusammengefasst.

Das Wichtigste in Kürze Die Erfolgsgeschichte der Suchmaschine von Google beginnt schon 1995 an der US-amerikanischen Uni Stanford.

Das erste Büro: eine kleine Garage . Mittlerweile gehört Google zu den erfolgreichsten Unternehmen der Welt.

Der Name kommt von dem mathematischen Begriff Googol. Der steht für eine Eins mit 100 Nullen, eine Metapher zur Größe des Internets.

Wie man Google benutzt, wissen wir wohl alle. Trotzdem geht es einige mehr oder weniger bekannte Hacks , die deinen Alltag im Umgang mit der Suchmaschine erleichtern können.

Google ist aber nicht die einzige Internet-Suchmaschine: Es gibt auch zahlreiche gute Alternativen.

Der Anfang von Google: Alles begann in einem Studentenwohnheim

Die Google-Geschichte beginnt 1995 an der US-amerikanischen Elite-Universität Stanford. Gemeinsam entwickeln die Studenten Larry Page und Sergey Brin eine Suchmaschine, die mithilfe von Links die Wichtigkeit einzelner Webseiten im World Wide Web ermittelt. Damals noch unter dem Namen: BackRub. Den Namen ändern die Gründer allerdings schnell in Google.

1998 investiert der deutsche Informatiker Andreas von Bechtolsheim 100.000 Dollar und Google Inc. wird offiziell als Unternehmen registriert. Die Studenten ziehen jetzt in ihr erstes "offizielles" Büro. Mit dem imposanten Campus von heute hat das aber noch nicht viel zu tun. Statt Glasfronten und modernster Technik: Eine kleine Garage, Tischtennisplatte und Schreibtische mit klobigen Desktop-Computern.

In den folgenden Jahren expandiert das Unternehmen immer schneller und stellt immer mehr Mitarbeiter:innen ein. Heute hat Google über 130.000 Mitarbeitende in 50 Ländern.

Theoretisch feiert das Unternehmen im Monat September gleich mehrere Geburtstage:

15.09.1997: Registrierung der Domain google.com

04.09.1998: Gründung von Google Inc.

27.09.1998: Offizieller Start der Suchmaschine

Fun Facts über Google

👾 Der Name kommt von dem mathematischen Begriff Googol: Eine Eins mit 100 Nullen. Damit soll die Größe des Internets abgebildet werden. Auf deutsch heißt diese Zahl übrigens zehn Sexdezilliarden.

🐫 Für die Aufnahmen der weltweiten Street-View-Bilder wurden neben Autos auch Schafe, Schneemobile und Kamele eingesetzt.

🗺 Insgesamt sind bei Google über 10 Millionen Meilen Karten-Material hinterlegt. Mit dieser Strecke könnte man die Welt vier Mal umrunden.

📖 2004 wurde das Verb "googeln" offiziell in den Duden aufgenommen.

🔎 Die häufigsten Suchbegriffe der letzten Jahre sind: "Wetter", "Google", "Facebook", "Amazon", "Youtube", "Corona".

Das sind die praktischsten Google-Hacks

Von gezielter Suche nach Dateitypen bis hin zur Liedersuche mithilfe von Summen: Wir haben einige Google-Hacks für dich gesucht und stellen sie hier vor.

Suche nach bestimmten Infos auf einer Website

Stelle dir vor, du hast eine bestimmte Information auf einer Website gelesen, kannst den Artikel jetzt aber nicht mehr finden. In diesem Fall kannst du in der Suchzeile "site:" und anschließend den Namen der Website und einen Suchbegriff eingeben.

Beispiel: Du suchst auf der ProSieben Website nach einem Artikel über Google Maps. Gebe in die Suchleiste "site:prosieben.de Google Maps" ein. Die Suchmaschine spuckt dir dann automatisch alle ProSieben Artikel zum Thema Google Maps aus.

Suche nach Dateitypen

Die Google Datenbank ist riesig. Wenn du speziell nach einer PDF- oder MP3-Datei oder einem Word-Dokument suchst, kannst du bei der Suche folgende Befehle verwenden:

Exel-Dateien: filetype:xl

Word-Dateien: filetype:doc

PowerPoint-Dateien : filetype:ppt

PDF-Dateien: filetype:pdf

MP3-Dateien: filetype:mp3

AVI-Dateien: filetype:avi

Umgekehrte Bildersuche

Wenn du Herkunft oder Hintergründe zu einem bestimmten Bild herausfinden möchtest, kannst du die Rückwärtssuche von Google verwenden. Ein nützliches Feature, um den Wahrheitsgehalt eines Bildes zu überprüfen und möglicherweise Fake-News zu entlarven. Die umgekehrte Bildersuche funktioniert sowohl auf dem PC als auch mit dem Handy-Browser.

Lade das Bild herunter. Öffne die Google Bildersuche Ziehe das gewünschte Bild per Drag & Drop Funktion in das Suchfenster. Google zeigt dir jetzt eine Seite mit möglichen Treffern und Herkunftsnachweisen zu deinem Bild.

Suche nach ähnlichen relevanten Seiten:

Du suchst auf Google nach ähnlichen Inhalten? Dafür kannst du den Parameter "Related:" eingeben.

Beispiel: "related:prosieben.de"

