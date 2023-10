Clips der Woche: Eine Hunde-Schaumparty und ein bellender Verkehrshüter

In den Clips der Woche kommen Hunde ganz auf ihre Kosten. In Großbritannien feiern die Vierbeiner beim Spaziergang eine Schaumparty und in Esslingen kümmert sich ein Plastikhund namens "Iwan der Erschreckende" um die Einhaltung von Verkehrsregeln.

Schaumparty mit Wau-Effekt

🌊 Ein Schaumbad am Meer besuchen wir in unseren Clips der Woche. Die Aufnahmen stammen aus dem englischen Howick an der Ostküste Großbritanniens.

🌬 Das Sturmtief "Babet" hat die Nordsee ordentlich aufgewirbelt. Das Resultat: viel Schaum. Dieser entsteht, wenn kleine Luftbläschen eingeschlossen und durch organische Stoffe stabilisiert werden.

💨 Der Wind übernimmt den Rest und verteilt den Meeresschaum übers Feld. Für die Hunde in unserem Clip eine willkommene Abwechslung für die tägliche Gassirunde.

Plastikhund vs. Radfahrer

🐶 Was Werner Bolzhauser überhaupt nicht mag, sind Radfahrer, die auf dem Fußgängerweg fahren. Damit die Radler in Esslingen nicht von der richtigen Bahn abkommen, musste eine kluge Idee her.

🚴 Gesagt, getan. Sobald ein Fahrradfahrer gegen die Verkehrsregeln verstößt, gibt Plastikhund Iwan per Fernsteuerung laut und bellt, was das Zeug hält.

🚘 Mit der Aktion kämpft Iwans Besitzer für mehr Radwege und ein besseres Verkehrskonzept. Er möchte, das "Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger gleichberechtigt zum Zuge kommen".