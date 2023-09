Warum dieser Mann scheinbar in Feuer duscht und was es mit schneeweißen Landschaften in Kanada auf sich hat, erfahrt ihr in den Clips der Woche.

Feuerdusche im Wasser?

🔥 Hilfe! Der Mann da duscht in Feuer! Oder steht er unter fließendem Wasser?

💥 In der Republik Dagestan ann der Goryachka Quelle treffen gleich zwei Phänomene aufeinander: Ein Thermal-Brunnen, der sehr reich an Calciumchlorid ist und ein Rohr, aus dem neben Wasser auch Methan austritt. Das zünden die Besucher:innen an. Für einen einmaligen Show-Effekt.

🌡 Warum man sich dabei nicht verbrennt? Das Wasser ist bis zu 40 Grad warm und die viele Flüssigkeit schützt die Haut vor den Flammen.

Schneesturm in Kanada?

🇨🇦 In der kanadischen Stadt Lawrencetown türmen sich Wellen aus Schnee im Wasser.

❄ Schnee? Nein. Es handelt sich um eine Form von Gischt.

🌊 Gischt ist das weißliche Gemisch aus Wasser und Luft, das sich bei starkem Wellengang auf der Wasseroberfläche bildet.

🦠 Befindet sich eine hohe Zahl an Mikroorganismen im Wasser, kann sich die Gischt als Schaum am Strand absetzen.

🌬 Dank stürmischer Brandung, die den organischen Stoffe wie beispielsweise Algen durch die Brandung noch Sauerstoff untermischen, türmen sich die Wellen schaumartig - es wirkt wie Eischnee auf dem Wasser.