Clips der Woche: Krasse Konzerthalle und älteste Fallschirmspringerin der Welt

In den Clips der Woche tauchen wir in die "Madison Square Garden Sphere" in Las Vegas ein. Die eindrucksvolle Veranstaltungshalle ist seit Kurzem eröffnet. Außerdem: die älteste Fallschirmspringerin der Welt.

Eröffnung von "Madison Square Garden Sphere"

🎉 Las Vegas hat eine imposante Attraktion mehr: die Madison Square Garden Sphere, kurz "MSG Sphere". Dabei handelt es sich um eine 111 Meter hohe und 157 Meter breite Veranstaltungshalle mit Platz für bis zu 20.000 Besucher:innen.

📺 Das Einzigartige: Die kuppelförmige Halle umgibt ein gigantischer Surround-Screen - sowohl innen als auch außen. Seit dem 29. September mit einem Konzert der irischen Kult-Rockband U2 ist die MSG Sphere eröffnet.

👉 Was in Vegas passiert … bleibt nicht in Vegas: In London und an weiteren Standorten sind in Zukunft baugleiche Veranstaltungshallen geplant.

Älteste Fallschirmspringerin der Welt

👵 Dorothy Hoffner aus Chicago im US-Bundesstaat Illinois blickt bereits auf beeindruckende 104 Lebensjahre zurück - für sie ist das Alter aber nur eine Zahl.

🪂 Eine Zahl, die sie nicht von mutigen Projekten abhält: Vor Kurzem absolvierte die rüstige Seniorin etwa einen Fallschirmsprung aus mehr als 4.000 Metern Höhe.

🥇 Ihr kühner Sprung macht sie zur ältesten Fallschirmspringerin weltweit - ein Rekord, der bald womöglich auch ins Guinness-Buch der Weltrekorde aufgenommen wird.