Die Skulpturen wurden aus der Sowjetunion in den 90er-Jahren ins Hüttenwerk Kayser in Lünen gebracht, um eingeschmolzen zu werden. Einige wurden jedoch in einem Depot zwischengelagert. Die damalige Bürgermeisterin entdeckte sie zufällig und nutzte sie für eine Kunstinstallation bei der Gartenschau 1996.