Einhörner: Woher kommen die Fabelwesen eigentlich?

Einhörner tauchen seit tausenden Jahren in vielen Erzählungen auf. Als Beweis für ihre Existenz diente ausgerechnet: die Bibel. Trotzdem behaupten immer wieder Menschen, eines der Fabelwesen gesehen zu haben. Was hinter dem Mythos steckt, erklären wir dir hier.

Einhörner: Das Wichtigste zu den Fabelwesen Einhörner sind pferdeartige Tiere mit einem Horn. Es handelt sich um Fabeltiere , genau wie das Monster von Loch Ness, Werwölfe oder Bigfoot. Die Fantasiewesen werden oft zusammen mit Regenbogen gezeigt.

Der Mythos vom Einhorn existiert seit über 2000 Jahren . Viele Gelehrte erwähnten die Tiere im Laufe der Zeit, Maler:innen porträtierten sie und manche wollten sie sogar selbst gesehen haben. Sogar im Alten Testament der Bibel tauchen Einhörner auf. Schuld daran war allerdings ein Übersetzungsfehler .

Einhörner stehen für das Gute. Das spitze Horn soll angeblich zaubern, Krankheiten heilen und Tote wiederbeleben können.

Was ist ein Einhorn eigentlich?

🎞 Einhörner sind bis heute allgegenwärtig und beliebt: Sie spielen wichtige Rollen in Fantasy-Filmen und -Büchern, zum Beispiel bei Harry Potter oder in "Das letzte Einhorn". Kinder spielen mit Einhorn-Figuren, und es gibt sie als Stoff- oder aufblasbare Schwimmtiere.

🐴 Den Legenden nach sind Einhörner meist weiß und erinnern an Pferde - inklusive wallender Mähne. Das schneckenartige Horn mitten auf der Stirn läuft spitz zu. Es gibt zudem Mythen von Einhörnern mit Flügeln oder mit Schwänzen wie Löwen.

🌲Die Fabelwesen sind angeblich sehr scheu, stark, wild und flink. Sie leben sehr zurückgezogen in hübschen Gärten oder Wäldern.

🦄 Eingefangen können sie der Sage nach nur von Jungfrauen. Schuld an dem Mythos ist das frühchristliche Volksbuch Physiologus, das diese "Tatsache" im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung erwähnt.

☮ Obendrein gelten Einhörner den Legenden nach als ausgesprochen gutherzig und friedlich. Mit ihnen wird nie etwas Böses in Verbindung gebracht. Sie stehen darum als Symbol für Güte, Edelmut und Reinheit.

Ein Einhorn als Symbol einer Apotheke in Lüneburg. © picture alliance / imageBROKER

Einhörner: Diese Kräfte haben sie angeblich?

Das einzelne Horn eines Einhorns ist etwas Besonderes. Kein Wunder, dass es für die Menschen früher besonders interessant war.

Den Sagen nach konnte das Fabeltier damit Krankheiten heilen und zaubern. Die Kräfte dazu sollte ein besonderer Stein unter dem Horn liefern, Karfunkel genannt.

Der altgriechische Arzt Ktesias schrieb um 500 vor unserer Zeitrechnung, dass das Horn als Becher genutzt werden solle, um vor Gift geschützt zu sein.

medizinischen Schriften vor, und Alchimisten verehrten es. Bis heute nutzen manche Im Mittelalter kam das Tier in einigenvor, und Alchimisten verehrten es. Bis heute nutzen manche Apotheken Einhörner als Logo.

Einhorn-Leber Lepra kurieren kann. Die Haut sollte gegen Es ging aber nicht immer um das Horn. Die Universalgelehrte und Nonne Hildegard von Bingen ging im 12. Jahrhundert davon aus, dass. Die Haut sollte gegen Fieber und Pest eingesetzt werden.

Geschichte der Einhörner: Was die Bibel mit ihnen zu tun hat

📕 Das Alte Testament der Bibel spricht an mehreren Stellen über ein wildes und starkes Tier, das Re’em . Aber welches seltsame Wesen damit gemeint sein könnte, wusste niemand so recht.

🔍Über 70 Männer sollten den hebräischen Text im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung ins Griechische übersetzen . Weil sie nicht weiterwussten, nannten sie das Re'em einfach "Monokeros". Übersetzt heißt das Einhorn.

✏ Als Martin Luther im 16. Jahrhundert die Bibel ins Deutsche übersetze, taufte er das Tier Einhorn.

💡 Der Übersetzungsfehler hatte Folgen. Denn dass das Tier im Alten Testament scheinbar auftauchte, galt vielen als Beweis , dass das Fabelwesen wirklich existierte.

🔬 Tatsächlich war mit dem Re’em aber wohl ein Auerochse gemeint. Erst im 18. Jahrhundert machte ein Experte auf die falsche Übersetzung in der Bibel aufmerksam.

Der Einhorn-Mythos: Wer alles an die Existenz der Tiere glaubte

🧑‍🏫 Im Lauf der Jahrhunderte wurden Einhörner immer wieder erwähnt - zum Beispiel von den Universalgelehrten Aristoteles und Leonardo Da Vinci. Der erste lebte im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, der zweite im 15. Jahrhundert. Der römische Kaiser Julius Cäsar sprach ebenfalls von dem Tier.

🧳 Der legendäre Asien-Reisende Marco Polo wollte im 13. Jahrhundert sogar ein Einhorn gesehen haben - auf der Insel Sumatra. Er war nicht der Einzige: Der englische Abenteurer Edward Webbe prahlte im 16. Jahrhundert damit, dass er gleich drei Einhörner in Indien entdeckt habe.

🖼 Künstler wie Raffael oder Hieronymus Bosch verewigten Einhörner in ihren Bildern. In Boschs berühmtem Gemälde "Der Garten der Lüste" aus dem Jahr 1500 trinkt ein Einhorn aus einem See.

🗺 Einhörner sind zudem Bestandteil einiger Wappen. In dem von Großbritannien hält eines der Fabeltiere ein Schild. Auch Schottland hat das Pferd mit dem Horn als Wappen, es gilt als Nationaltier. Mehrere Stadtwappen enthalten ebenfalls Einhornbilder, etwa Seefeld in Tirol oder Schondorf am Ammersee.

🫅Sogar der Thron von Dänemark soll aus Einhorn-Hörnern bestehen - er ist heute noch im Einsatz. Tatsächlich handelt es sich aber um Zähne von Walen.

Einhörner: Welche Tiere mit ihnen verwechselt wurden

Viele Menschen waren sich sicher, dass es Einhörner gab, weil sie Zeichnungen gesehen hatten - jedenfalls glaubten sie das. So wurden zum Beispiel bei Wandmalereien Ochsen dargestellt. Die haben zwar zwei Hörner. Aber wenn sie seitlich gezeichnet wurden, ist nur eins davon erkennbar.

mit eigenen Augen gesehen haben wollen, hatten in Wahrheit wohl Diejenigen, die Einhörnerhaben wollen, hatten in Wahrheit wohl Nashörner oder Oryxantilopen erspäht.

Manchmal werden zudem Tiere mit nur einem Horn geboren, die normalerweise zwei besitzen - etwa Rehe oder Hirsche. Vielleicht hat das zur Entstehung der Legende beigetragen.

