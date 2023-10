Erdmännchen sind sehr sozial und teilen sich Aufgaben auf. Die einen spüren Futter auf, die anderen graben am Bau. Einige dürfen entspannt auf den Hinterbeinen in der Sonne sitzen und sich wärmen.

Wenn sie Ausschau halten, stellen sich Erdmännchen auf die Hinterbeine, stützen sich mit dem Schwanz ab und suchen den Himmel und die Umgebung ab. Dabei drehen sie ständig den Kopf hin und her .

Entdecken sie einen Feind, rufen sie schrill. Das erinnert an Bellen. Die Dauer, Frequenz, Intensität und Lautstärke des Alarms hängt von der jeweiligen Gefahr ab. Es gibt zudem verschiedene Rufe für unterschiedliche Feinde, etwa aus der Luft oder am Boden.

