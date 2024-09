Freitag, der 13.: Was ist dran am angeblichen Unglückstag?

Zahlen sind nicht nur in der Wissenschaft essenziell, auch im Alltag begegnen wir ihnen immer wieder. Warum wir ihnen so viel Symbol-Kraft zuordnen, ist vor allem ein psychologisches Phänomen. "Es ist für den Menschen wichtig, sich zu orientieren in der Welt. Und da spielen Zahlen eine ganz große Rolle", erklärte die Mathematik-Professorin Ina Prinz in einem Zeit-Interview.