In vielen Fällen ist es möglich, ein Geschenk auch ohne Kassenbon umzutauschen, besonders wenn es sich um einen offensichtlichen Defekt oder eine Fehllieferung handelt. Einige Geschäfte bieten auch einen Umtausch oder eine Gutschrift an, wenn das Produkt unbenutzt und in der Originalverpackung ist. Es hängt jedoch von der Kulanz des jeweiligen Geschäfts ab.