Hero Rats: Diese Ratten spüren Landminen auf

Das Wichtigste in Kürze Selbst Jahrzehnte nach einem Krieg kann ein falscher Schritt in mehr als 60 Ländern der Welt noch immer tödlich enden - denn im Boden verstecken sich gefährliche Landminen .

Laut dem "Landmine Monitor" wurden im 2022 weltweit 5.544 Menschen durch Landminen verletzt oder getötet.

Die Bergung der Minen war lange Zeit ein mühsames bis unmögliches Unterfangen: Die Metall-Detektoren waren unzuverlässig, die Verletzungsgefahr groß.

Doch dann kamen tierische Helden ins Spiel: Afrikanische Riesenhamsterratten, genannt "Hero Rats " , die von der Organisation Apopo zu Minen-Jägern ausgebildet werden.

Seit der Gründung im Jahr 1997 bis heute wurden dank der cleveren Ratten über 155.000 Landminen und damit das Zuhause von rund 2,2 Millionen Menschen gesichert.

Begleite uns zu den Hero Rats und ihren tollkühnen Einsätzen.

Ratten auf gefährlicher Mission: Die sogenannten Hero Rats spüren weltweit Minen und Tuberkulose auf. Was die besonderen Tiere sonst noch können, erfährst du hier.

Was macht die Afrikanische Riesenhamsterratte zur perfekten Hero Rat, Meas Sambat?

🙂 Meas Sambat ist Manager beim kambodschanischen Team von Apopo. Er sagt:

🐀 Viele Eigenschaften machen diese Ratten zu den perfekten Helfern.

🐀 Da ist ihr messerscharfer Geruchssinn, der sie bereits verschwindend geringe Mengen Sprengstoff erschnuppern lässt.

🐀 Außerdem wird diese Rattenart bis zu acht Jahre alt, während andere Ratten nur eine maximale Lebensspanne von zwei bis drei Jahren haben.

🐀 Noch dazu sind die Afrikanischen Riesenhamsterratten besonders robust.

🐀 Und, nicht zu vergessen, sind sie natürlich auch sehr clever.

Diese Hero Rat hält den Rekord im Landminen aufspüren

Magawa und seine Gold-Medaille © Apopo

Im Jahr 2022 nahm Apopo Abschied von einer Legende. Die Hero Rat Magawa (2013 - 2022) hält den Ratten-Rekord im Minen aufspüren - im Laufe seines für Ratten sehr langen, fast neunjährigen Lebens erschnupperte er bei seinen Einsätzen in Kambodscha mehr als 100 Landminen. Dadurch sicherte er eine Fläche von 225.000 Quadratmetern - das ist etwa so viel wie 42 Fußball-Felder. Für seine Heldentaten erhielt er einen Eintrag im Guinessbuch der Rekorde, und die Tier-Charity-Organisation PDSA verlieh ihm eine Gold-Medaille als erste Ratte in den Reihen der besonders tapferen Hunde, Katzen, Pferde und Co. R.I.P, Magawa!

Hero Rats: Sie brauchen Reisepass und Sonnencreme

Hero Rats sind keine gewöhnlichen Ratten. Jede von ihnen trägt einen klangvollen Namen wie Magawa oder Dora Explorer, der sogar in ihrem eigenen Pass festgehalten wird. Den brauchen die Hero Rats, wenn sie nach ihrer Ausbildung in Afrika zu ihren weltweiten Missionen reisen. Da die Ratten nachtaktiv sind, beginnt ihre Arbeitszeit noch vor dem Morgengrauen. Damit sich die empfindliche rosa Ratten-Haut im ersten Tageslicht an Ohren und Schwanz keinen Sonnenbrand holt, werden die Hero Rats mit Sonnencreme eingeschmiert. Zu ihrer Leibspeise zählen Bananen, Erdnüsse, Wassermelone, Kartoffeln, Mais und Apfel. Dank dieser gesunde Diät bleiben die Hero Rats Leichtgewichte. Um sich sicher auf den Minenfeldern bewegen zu können, dürfen sie nämlich nicht über 2,5 Kilo schwer werden. Unter den Ratten gibt es auch einige betagte Senioren, die als Pensionäre einen ruhigen Lebensabend bei Apopo verbingen.

Du möchtest Apopo unterstützen?

🐀 Als gemeinnützige Organisation freut sich APOPO über Spenden. Du kannst auch eine Hero Rat adoptieren. Übrigens gibt es unter den Spürnasen auch Hero Dogs, also Hunde. Mehr dazu auf der Apopo-Webseite.

Häufige Fragen zu Hero Rats