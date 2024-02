Joghurt, Quark und Skyr: Das ist der Unterschied

Skyr ist ein traditionelles isländisches Milchprodukt aus Kuh- oder Schafmilch. Er steht zwischen Joghurt und Quark. Aufgrund seiner langen Haltbarkeit und des hohen Proteingehalts galt Skyr bereits in der Wikingerzeit als Grundnahrungsmittel auf hoher See und in der Landwirtschaft. In Island wurde die Herstellung von Skyr als Traditionsrezept über viele Generationen weitergereicht.