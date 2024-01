Kleine Tasche vorne an der Jeans: Darum gibt es sie überhaupt

Ist dir schon mal die kleine Tasche vorne an deiner Jeans aufgefallen? Weißt du, wofür sie da ist? Wir erklären dir, warum Jeans eine fünfte, kleine Tasche haben. Im Clip oben: So sieht der Job eines Jeans-Destroyer aus.

Die fünfte Jeans-Tasche: Dafür wurde sie erfunden

👖 Die Blue Jeans wurde von Levi Strauss und Jacob Davis ursprünglich als robuste Arbeiterhose entworfen. 1873 meldeten sie Patent auf die Jeans an.

⏰ Unter Goldgräbern, Farmern und Handwerkern war das Tragen einer Taschenuhr weitverbreitet. In der Westentasche zerkratzte der Zeitmesser jedoch oft.

🪡 Aus diesem Grund nähte Levis Strauss eine fünfte kleinere Tasche auf die linke Vordertasche der Jeans auf. Die sogenannte "watch pocket" war geboren.

🪙 Mit der Zeit schrumpfte die fünfte Tasche und wird heutzutage nicht mehr für das Verstauen einer Taschenuhr verwendet. Stattdessen verwahren Viele ihr Kleingeld in der fünften Vordertasche, weshalb sie verbreitet auch "coin pocket" genannt wird.

Woraus besteht eigentlich Jeans-Stoff?

Die typische Blue-Jeans besteht aus Denim - ein besonders robuster und reißfester Baumwollstoff. Erfunden wurde Denim in Frankreich und trug ursprünglich den Namen "Serge de Nîmes", also "Gewebe aus Nîmes". Abgekürzt und abgeleitet (de Nîmes) resultierte daraus der Name Denim.

Bei der Herstellung werden die Baumwollfäden auf eine spezielle Art fest miteinander verwoben. Für die Erfindung seiner widerstandsfähigen Arbeiterhose holte Levis Strauss den Stoff nach Amerika.

Das typische Blau erhielt der Original-Stoff durch den Farbstoff Indigo von der gleichnamigen Pflanze. Heutzutage wird der Blauton aus synthetischen Farben gewonnen.

Die häufigsten Fragen zur Jeans