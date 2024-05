Der 4. Mai ist Star-Wars-Tag. Wir lüften Star-Wars-Geheimnisse und erklären, warum die Kult-Reihe einen eigenen Feiertag hat. Und warum sogar die Sith-Lords gleich zwei Feiertage bekommen haben.

Das Wichtigste zum Star-Wars-Tag am 4. Mai Der 4. Ma i ist hochoffiziell Star-Wars-Tag. Das hängt mit einem Wortspiel auf Englisch zusammen. Denn im Englischen wird dieser Tag als "May, the fourth" asugesprochen

" May, the fourth" klingt somit ein weing wie "May the force be with you", jenem berühmten Satz aus der Star Wars-Filmreihe: "Möge die Macht mit dir sein."

2008 wollte eine Facebook- Seite den "Luke Skywalker Day" feiern und übernahm dafür den 4. Mai als ihren Feiertag. 2013 sprang schließlich auch Disney auf den "Star Wars"-Tag auf.

Das Wortspiel ist übrigens zwei Jahre jünger als der erste "Star Wars"-Film "Episode IV: Eine neue Hoffnung". Was es damit auf sich hat, verraten wir dir weiter unten.

Bildergalerie: So feiert die Welt den "Star Wars"-Day

Die spinnen, die Römer! Ein Beispiel: 2019 stellten "Star Wars"-Fans die letzte Szene von "Episode IV" nach - mitten in Rom! © picture alliance/IPA Es geht noch verrückter: Ross und Kendall Robbins nannten ihre am 4. Mai 2018 geborenen Zwillinge Rowan Luke und Kai Leia. © picture alliance / AP Photo / Connor Harrison "Star Wars Day" wird in der ganzen Welt gefeiert - auch in Tokio wie hier im Jahr 2019. Ist das der echte Kylo Ren? © picture alliance / Morio Taga / Jiji Press Photo / dpa In den Corona-Jahren war alles anders. Aber: Man konnte immerhin mit Stormtrooper-Rüstung auf dem Balkon abdancen ... © picture alliance / empics / Jonathan Hayward

Kurios: Das hat die ehemalige britische Permierministerin mit dem Star-Wars-Tag zu tun

"Eiserne Lady" ist der Spitzname der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Es könnte aber auch der Name einer "Star Wars"-Bösewichtin sein. Und deswegen ist es auch so passend, dass gerade sie mit dem "Star Wars"-Tag so eng verbunden ist.

In der Zeitungs-Annonce von 1979 wurde "Maggie" Thatcher für ihren Wahl-Sieg am Tag zuvor gefeiert: "May the fourth be with you, Maggie. Congratulations." stand in der Zeitung "London Evening News". Thatcher wurde damals zur ersten Premierministerin des Landes und führte Großbritannien und die konservative Tories-Partei bis 1990. Die "Macht" war damit so lange mit ihr wie mit keinem anderen britischen Premierminister im 20. Jahrhundert.

Im Video: Wir besuchen das "Star Wars Dorf"

5. und 6. Mai: Der Feiertag der Sith-Lords

Du bist eher auf der dunklen Seite der Macht unterwegs? Und hast am 4. Mai eh keine Zeit? Dann feier am 5. Mai (und am 6. Mai), wenn die Sith-Lords ihren Feiertag begehen. Das geht auf ein ähnliches Wortspiel zurück: "May the fifth/sixth be with you". Fifth und Sixth klingen doch arg nach "Sith", den von der dunklen Seite verführten Machtbegabten.

In Episode III verliert sich Anakin Skywalker immer mehr auf der dunklen Seite der Macht und wird zu Darth Vader. Wer das feiern will, streicht sich den 5. oder 6. Mai im Kalender an. © picture alliance/United Archives

Star-Wars-Geheimnisse zum Angeben

🐻 Zotteliges Fell ist nicht das einzige, was Chewbacca mit Bären verbindet. Denn um Chewbaccas berühmte Laute hinzubekommen, mischte Tontechniker Ben Burtt Aufnahmen von wilden Tieren, hauptsächlich von Bären und Walrossen.

🐵 Bleiben wir bei wilden Tieren und komischer Sprache: In die Yoda-Rolle sollte ein trainierter Affe schlüpfen. Weil der aber immer wieder die Yoda-Maske abnahm, kam doch ein Puppenspieler zum Einsatz.

👨‍👦 Eine der bekanntesten Filmszenen aller Zeiten wurde nachträglich vollkommen verändert: Aus dem gefilmten "Obi Wan hat deinen Vater getötet" ließ George Lucas nachträglich das inzwischen ikonische "Nein, ich bin dein Vater" in "Episode V" machen. Der Grund: Angst vor gesprächigen Crew-Mitgliedern.

👽 Die Filme "Star Wars" und "E.T." sind miteinander verbunden. Es gibt zwei Beweise, dass Yoda und E.T. vom selben Planeten stammen:

🎃 1. Beweis: Als das gestrandete Alien in "E.T." an Halloween ein Yoda-Kostüm auf der Straße sieht, sagt es sogleich "Home" und geht auf Yoda zu.

💬 2. Beweis: In "Episode I: Die dunkle Bedrohung" sieht man bei einer Senats-Debatte drei Aliens, die E.T. zum Verwechseln ähnlich sehen.

Im Video: So ticken Star Wars Fans

Häufige Fragen zum Star Wars Day