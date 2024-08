Online-Shopping und Nachhaltigkeit? Geht das? Otto behauptet JA. Galileo hat dem Online-Giganten auf den Zahn gefühlt und verrät dir, ob du dort tatsächlich umweltschonend im Netz shoppen kannst.

Wie schafft es "Otto", in Deutschland mehr zu verkaufen als Amazon?

Achte auf dieses Gütesiegel

Eines der bekanntesten Zertifikate für nachhaltige Mode ist das "Global Organic Textile Standard" (GOTS). Es wird ausschließlich für Textilien vergeben, die mindestens zu 70 % aus biologisch produzierten Naturfasern bestehen.

Das Siegel wird unabhängig geprüft. Immer mehr Modemarken mit nachhaltiger Orientierung erhalten das GOTS. So zum Beispiel Esprit, Armedangels, Marc O'Polo und überraschenderweise auch Eigenmarken des Onlineriesen Otto.

Du willst beim Onlineshopping kein schlechtes Gewissen haben? Diese Siegel tragen nur Modelabels mit nachhaltigem Fokus:

Nachhaltige Gütesiegel helfen dir, umweltschonend produzierte Kleidung zu erkennen. Beim GOTS (oben, zweites von rechts) wird der gesamte Herstellungsprozess bis hin zur Auslieferung kontrolliert. © Adobe Stock

Wertvolle Fasern: Baumwolle statt Polyester

Einen großen Unterschied kannst du schon bewirken, indem du auf das Material achtest, aus dem deine Kleidung besteht. Der Umwelt zuliebe solltest du natürliche Baumwolle dem synthetischen Polyester vorziehen.

Polyester ist zwar kostengünstiger, wird jedoch aus Erdölprodukten hergestellt und benötigt in der Produktion viel Energie und Rohstoffe. Dabei wird das Öl in eine spezielle Chemikalie umgewandelt, die dann zu langen Fasern gesponnen. Diese Fasern werden anschließend zu Textilien verarbeitet, die wir in Kleidung und anderen Produkten finden.

Baumwolle hingegen wird aus den natürlichen Fasern der Baumwollpflanze gewonnen. Die reifen Baumwollkapseln werden dabei zu Garn gesponnen und anschließend zu Stoffen gewebt oder gestrickt.

In einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft kann Baumwolle einfacher recycelt und hochwertiger wiederverwendet werden. Polyester hingegen braucht lange, um sich zu zersetzen und die enthaltenen Chemikalien geben Mikroplastik frei, das die Natur zusätzlich belastet.

Übrigens: Das Fairtrade-Siegel für Baumwolle hilft dir dabei, Rohbaumwolle zu erkennen, die fair angebaut und gehandelt wird:

Das Fairtrade-Siegel für Bauern wird nur an Produzenten vergeben, die dabei unterstützen, den Bauern die Kosten einer nachhaltigen Produktion zu decken. © Adobe Stock

QR-Code für Nachhaltigkeit: "Circularity-Identity"

Ausgerechnet ein Onlineriese wie Otto schreibt sich Nachhaltigkeit auf die Fahne. Um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, feilt das Unternehmen immer wieder an der hauseigenen "Circulation Collection" (zu Deutsch: Kreislauf-Kollektion).

Ein QR-Code auf dem Waschetikett gibt Auskunft über die Beschaffenheit des Kleidungsstücks, woher es stammt und wie es am nachhaltigsten entsorgt werden kann.

Über die "circularity.ID" (z.dt.: Zirkulations-Pass) können Herkunft und Herstellung eines Kleidungsstücks eingesehen werden - schnell und einfach per QR-Code. © otto.deEin QR-Code auf dem Waschzettel enthält die sogenannte "circularity.ID" des Produkts. Neben Pflegehinweisen findest du hier Informationen über die Herrstellung und korrekte Entsorgung des Kleidungsstücks.

Sollte das Kleidungsstück nicht mehr gefallen oder kaputtgegangen sein, kann es kostenlos zu speziellen Textil-Organisationen verschickt werden. Diese können dem digitalen Produktpass wiederum wichtige Informationen zum richtigen Recycling entnehmen.

So weit, so nachhaltig. Aber wie sieht es mit Arbeitsbedingungen und Lieferketten aus?