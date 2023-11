Pilze sammeln: So greifst du nicht zu den giftigen Doppelgängern

Der Maronen-Röhrling wächst von Juni bis November und kommt selten allein: Meist findest du ihn in Gruppen unter Fichten und Kiefern - also suchst du am besten in Nadelwäldern nach dem Pilz mit dem braunen Hut. Mit zunehmendem Alter flacht der anfangs halbkugelige Hut ab. Du erkennst die Marone auch daran, dass sich der Stiel bläulich färbt, wenn du Druck darauf ausübst. Auch die Schnittstelle nimmt eine blaue Farbe an. Das F © Getty Images