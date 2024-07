Prime Day endet heute: So erkennst du die Rabatt-Tricks von Amazon

Am 16. und 17. Juli 2024 ist Amazon Prime Day. Hier lockt der Versand-Riese mit besonders günstigen Angeboten. Wir verraten dir, ob das wirklich Schnäppchen sind oder Amazon trickst.

Das Wichtigste zum Thema Amazon Prime Day Den ersten Prime Day veranstaltete Amazon im Juli 2015 . Damals feierte der Versand-Riese den 20. Geburtstag seiner Webseite. Für Kund:innen von Prime gab es deshalb jede Menge Angebote.

Seitdem findet der Prime Day jedes Jahr statt - dieses Jahr am 16. und 17. Juli 2024 . Im November wartet außerdem wieder der Black Friday.

Die Qualität der Angebote ist umstritten. Einige Kritiker:innen sehen in dem Aktions-Tag eher eine Art Flohmarkt . Der Grund: Unter den Angeboten sind oft wenig nachgefragte Produkte . Außerdem weist auch die Verbraucherzentrale darauf hin, dass viele Angebote nur scheinbare Schnäppchen sind.

Trotz Kritik: Der Prime Day feiert großen Erfolg . Mittlerweile gibt es weltweit laut Amazon mehr als 200 Millionen Prime-Mitglieder . Die Umsätze wachsen zudem jedes Jahr. Allein 2022 verdiente Amazon am Prime Day geschätzte 11 Milliarden Euro.

Aber wie erkennst du eigentlich ein wahres Schnäppchen? Wir verraten dir die Tricks von Amazon.

So fällst du nicht auf die Tricks von Amazon herein

📅 Um beim Prime Day mitmachen zu können, musst du ein Amazon Prime Abo haben. Willst du das Abo aber nicht behalten, kannst du es in der Probezeit bereits kündigen. Machst du das innerhalb der ersten 30 Tage, hat dich das Abo nichts gekostet.

✍ Sei vorbereitet! Die Versuchung ist groß, am Prime Day so viel wie möglich zu kaufen. Doch genau das will Amazon. Überlege also vorab, was du wirklich gebrauchen kannst.

📈 Amazon hebt bereits Wochen vor dem Prime Day die Preise bestimmter Artikel an, um sie zum Stichtag wieder zu senken. Der günstige Preis ist in dem Fall also nur fabriziert. Mache also auf jeden Fall einen Preis-Vergleich mit mindestens zwei anderen Portalen!

💸 Ähnlich sieht es mit der UVP aus, also der "unverbindlichen Preis-Empfehlung". Oftmals wird dieser Preis als Vergleich zum Angebots-Preis herangezogen. Aber Achtung: Die UVP des Herstellers ist sowieso schon viel höher angesetzt als der reguläre Verkaufs-Preis. Auch hier gilt: Unbedingt Preise vergleichen.

🤑 Auch Schwellen-Preise wie 39,99 Euro sollen Kund:innen zum Kauf anregen. Dahinter steckt ein psychologischer Effekt. Hier erfährst du alles zu den Preis-Tricks der Händler.

⌛ Lass dich nicht unter Druck setzen! Auch wenn bei einem Produkt "Nur noch zwei auf Lager" steht. Oft will Amazon damit nur Knappheit suggerieren. Die gleichen Produkte sind nicht selten später wieder komplett erhältlich.

⏰ Dasselbe gilt für Blitz-Angebote! Auch hier setzt dich Amazon unter Zeitdruck. Das Ziel: ein Spontan-Kauf! Handle aber auch hier überlegt und kaufe nichts, was du später bereust.

🕵️‍♀️ Achte darauf, wer das Schnäppchen anbietet! Denn auch Betrüger:innen wollen vom Prime Day profitieren. Steht bei deinem Produkt "Verkauf und Versand durch Amazon", bist du sicher. In diesem Fall ist eine Rücksendung und Erstattung kein Problem. Steht hier ein Dritt-Anbieter, solltest du vorsichtig sein und dich informieren!

🤓 Vergiss die Konkurrenz nicht! Andere Händler:innen wie Saturn oder Media Markt wollen auch beim Prime Day abstauben. Also versuchen sie, zur gleichen Zeit Amazon zu unterbieten. Checke also unbedingt die Angebote der Amazon-Konkurrenz!

Im Video: Alles, was ein Schnäppchenjäger wissen muss

Achtung vor dynamischen Preisen

Online-Händler:innen wissen genau, wie viele Leute sich ein Angebot anschauen und passen den Preis je nach Nachfrage an . Das nennt man "Dynamic Pricing" . Es lohnt sich also, Preise über längere Zeiträume zu beobachten.

Ebenfalls hilfreich: Lösche regelmäßig deine Cookies und Browser-Daten! Oder vergleiche den Preis mithilfe verschiedener Geräte. Sonst weiß die Webseite, wie oft du dir dasselbe Angebot bereits angeschaut hast, und wertet das als hohe Nachfrage. Manchmal sind Angebote auf einem mobilen Gerät auch teurer als auf einem PC.

Kenne die Retouren-Rechte!

Bist du dir bei einem Angebot nicht sicher, solltest du dich unbedingt vor der Bestellung über die Rückgabe-Richtlinien informieren. Beim Online-Shopping sind Retouren in der Regel innerhalb von 14 Tagen möglich. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Hier gibt es alles, was du zu Retouren wissen solltest.

Im Video: Was bei Retouren erlaubt ist - und was nicht

Häufige Fragen zum Thema Prime Day