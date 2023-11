Was ist der Unterschied zwischen Garnelen und Krabben?

Im allgemeinen Sprachgebrauch gibt es keinen Unterschied zwischen Garnelen und Krabben. Die Bezeichnung dieser Meeresfrüchte kann sich jedoch regional unterscheiden: In Deutschland sind sie vor allem als Garnelen und Krabben geläufig. In Großbritannien nennt man sie Shrimps, in Frankreich Crevetten.