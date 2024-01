Stadt, Land, Welt: Windräder abbauen vs. Muskatnuss-Ernte

Die "Galileo"-Reporter Jan Stremmel und Vincent Dehler treten heute in der "Stadt, Land, Welt"-Challenge gegeneinander an. Während Vincent in Ternate bis zu 500 Muskatnüsse ernten muss, soll Jan in Tympen ein Windrad abbauen.