Tempolimit auf der Autobahn: Das spricht dafür und dagegen

Die Debatte um die Einführung eines Tempolimits kommt oft auf. Eine neue Studie des Umweltbundesamtes befeuert sie jetzt wieder. Was sind die Vor- und Nachteile einer Geschwindigkeits-Begrenzung auf deutschen Autobahnen?

Das Wichtigste zum Thema Tempolimit Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren über ein Tempolimit in Deutschland diskutiert. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Regierung sprachen sich bisher gegen ein Tempolimit aus.

Laut einer Studie des Umweltbundesamtes kann durch ein Tempolimit deutliche mehr CO2 eingespart werden, als bisher angenommen. Mehr dazu erfährst du unten.

Mit einem Tempolimit auf Autobahnen könnte die Zahl der Verkehrs-Toten weiter sinken , argumentieren Befürworter:innen einer generellen Geschwindigkeits-Begrenzung. Jedes Jahr sterben laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) mehr als 400 Menschen auf deutschen Autobahnen.

Gegner:innen eines generellen Tempolimits sagen: Die meisten Verkehrs-Toten gibt es auf Landstraßen und in Städten. Und deutsche Autobahnen sind sehr sicher - auch im Vergleich zu anderen Ländern mit Tempolimit.

Baustellen mal ausgenommen: Auf mehr als zwei Dritteln der Autobahnen kannst du so schnell fahren, wie du willst. Was für und gegen ein Tempolimit spricht, haben wir für dich zusammengefasst.

Laut Studie: Tempolimit schützt Klima deutlich stärker als bisher angenommen

Eine Studie vom Umweltbundesamt belegt, das ein Tempolimit deutlich mehr bringen würde, als bisher errechnet. Eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde würde jährlich 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Noch 2020 wurde in einer Studie von nur 2,6 Millionen Tonnen ausgegangen.

Mit einem Tempolimit könnten die CO2-Emissionen im Straßenverkehr somit um 4,2 Prozent sinken. Nicht zuletzt, weil auch andere Transportmittel durch ein Tempolimit an Attraktivität gewinnen würden.

Das sagen die Befürworter:innen eines generellen Tempolimits

🚑 Mehr Sicherheit: Oft enden Unfälle tödlich, wenn die betroffenen Autos mit extrem unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs waren. Etwa bei Auffahr-Unfällen auf der Autobahn.

🚨 Durch ein Tempolimit sollen laut einer Studie aus dem Landesbetrieb Straßenwesen in Brandenburg insgesamt ein Viertel weniger Unfälle passieren.

🌍 Besserer Klimaschutz: Etwa 6,7 Millionen Tonnen CO2 ließen sich jedes Jahr mit einem Tempolimit von 120 Stundenkilometern laut Berechnungen des Umweltbundesamtes einsparen. Zum Vergleich: Alle deutschen Inlandsflüge verbrauchten 2018 rund zwei Millionen Tonnen CO2.

🏁 Schneller am Ziel: Die meisten Staus entstehen, weil ein Auto zuvor scharf bremsen musste. Fahren alle ungefähr gleich schnell, wird weniger gebremst - und es gibt weniger Staus.

👩‍💼 Strafe für Raser:innen: Gibt es ein Gesetz, können Raser:innen, die andere Fahrer:innen gefährden, besser bestraft werden. Informiere dich, wie du auf Autobahnen eine Rettungsgasse bildest.

Auf einem (kleinen) Teil der deutschen Autobahnen gilt bereits ein Tempolimit

Auf 70 Prozent der Autobahn-Kilometer gilt: Freie Fahrt. Übrigens, es gibt nur wenige Länder ohne Tempolimit wie in Deutschland, zum Beispiel: Nordkorea, Afghanistan und Teile Australiens. © Galileo

Das sagen die Gegner:innen eines generellen Tempolimits

🚑 Sichere Straßen: Autobahnen sind sichere Straßen. Die meisten tödlichen Unfälle passieren laut dem Statistischen Bundesamt auf Landstraßen und in Städten.

🌍 Auswirkungen zu gering: Etwa 120 Millionen Tonnen CO2 stoßen Autos auf deutschen Straßen laut Statistischem Bundesamt aus. Fallen ein paar Millionen Tonnen da wirklich ins Gewicht?

🏁 Schneller ist schneller: Ist doch logisch, dass man mit Tempo 180 schneller ans Ziel kommt als mit 130 Stundenkilometern. Und selbst in Städten mit Tempo 50 gibt es schließlich Staus.

👩‍💼 Wer rasen will, der rast: Es werden sich eh nicht alle Autofahrer:innen an das Tempolimit halten. Gefährliche Raser:innen gibt es ja auch in anderen Ländern.

So sieht es in anderen Ländern aus:

Tempolimit auf Europas Autobahnen © Galileo

Ist eine intelligente Verkehrs-Steuerung die "deutsche" Lösung?

Während der Debatte über das generelle Tempolimit ist das vielleicht die beste Lösung: die "intelligente Verkehrs-Steuerung". Die gibt es bisher gerade mal auf etwa einem Zehntel der Autobahn-Kilometer.

Die Idee: Ist viel los oder besonders schlechte Sicht, zum Beispiel bei Nebel, bestimmt die intelligente Verkehrs-Steuerung ein Tempolimit. Das vermeidet häufig Staus. Übrigens: Die LED-Leuchten sind genauso verbindlich wie ein normales Straßenschild.