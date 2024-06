Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2017 gibt es in Deutschland neben männlich und weiblich die dritte Option "divers". Deutschland erkennt damit rechtlich an, dass mehr als zwei Geschlechter existieren. Das heißt jedoch nicht, dass es nur drei Geschlechter gibt. Es gibt eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten, die sich nicht in das binäre System Mann/Frau einordnen lassen.