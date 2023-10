Zionismus: Was bedeutet der Begriff?

Der jüdische Glaube blühte in der Zeit dieses babylonischen Exils auf. Zion, der Tempelberg in Jerusalem, wurde zum Synonym für das Heilige Land. Es entstand eine Sehnsucht der in der Diaspora lebenden Jüdinnen und Juden nach ihrer Heimat. Diaspora ist die Fremde, in der Gemeinschaften leben, nachdem sie ihre Heimat verlassen mussten.