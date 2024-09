In der 9. Folge von "Good Luck Guys" wird aus einem simplen Essensstreit ein handfester Konflikt. Zwischen Valentina, Jana-Maria und Umut fliegen die Fetzen - inklusive harter Worte und heftigen Anschuldigungen.

Anzeige

Hunger, Hass und harte Worte bei "Good Luck Guys" Episode ➤ Jetzt Folge 9 kostenfrei ansehen 📺

Das Wichtigste in Kürze Was als einfache Diskussion um das Essen in Folge 9 begann, endet in einem heftigen Streit zwischen Valentina und ihren Mitstreiter:innen. Besonders Umut und Jana-Maria stehen im Zentrum der Auseinandersetzung.

Die zweite Staffel von "Good Luck Guys" kannst du seit 22. August 2024 mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn streamen. ➤ Alle Infos zur neuen Staffel im Überblick.

Welche Reality-Stars in diesem Jahr teilnehmen, kannst du in der Übersicht nachlesen.

Folge verpasst? Dein Episoden-Guide zur Show.

Anzeige

Anzeige

"Good Luck Guys" 2024 - Folge 9: Ess-Streit am Strand

Nach einer Entführung und zwei schweißtreibenden Rescue-Games erwartet die Abenteurer in Folge 9 von "Good Luck Guys" eine willkommene Überraschung: Der Strand-Shop hat geöffnet und endlich dürfen die hungrigen Reality-Stars ihre hart erarbeiteten Perlen gegen Nahrungsmittel eintauschen. In kürzester Zeit decken sie sich mit Mais, Gemüsebrühe, Äpfeln, Reis, Nudeln und mehr ein. Doch was als harmonisches Mahl geplant war, endet im Chaos.

Als die Gruppe darüber diskutiert, welches Gericht zuerst gekocht werden soll, entflammt ein Streit. Jana-Maria äußert, dass sie aufgrund ihrer Glutenunverträglichkeit keine Nudeln essen kann und stattdessen lieber Reis hätte. Valentina fällt ihr ins Wort: "Ich mag auch keine Nudeln." Was folgt, ist eine Eskalation.

Anzeige

Anzeige

Valentinas Ausbruch sorgt für Entsetzen

Jana-Maria bittet Valentina, sie ausreden zu lassen, doch Valentina fühlt sich angegriffen. "F*ck dich", entfährt es ihr, was in der Gruppe für schockierte Gesichter sorgt. Sabrina und Jill stellen sich sofort auf Jana-Marias Seite: "Du musst sie nicht beschimpfen", mahnt Sabrina, während Jill hinzufügt: "Das ist nicht ok."

Auch Umut, der Ex-Partner von Jana-Maria, greift in die Diskussion ein und verteidigt sie: "Ihr geht es gesundheitlich nicht gut, und du schreist sie so an? Das ist nicht korrekt." Doch Valentina lässt sich nicht besänftigen und der Streit eskaliert weiter.

Heftiger Schlagabtausch: Valentina gegen Umut

Während Jana-Maria und Umut den Konflikt hinter sich lassen wollen, folgt Valentina ihnen zur Strandhütte, um die Auseinandersetzung weiterzuführen. Umut versucht erneut zu vermitteln: "Wenn man jemanden ins Wort fällt, ist das respektlos. Und 'F*ck dich' zu sagen, ist abwertend." Doch Valentina schlägt zurück und wirft ihm ein persönliches Thema an den Kopf: "Du bist doch fremdgegangen."

Die Stimmung am Strand kippt endgültig. Umut reagiert nur noch entnervt: "Mehr Argumente fallen dir nicht ein? Lass uns einfach in Ruhe." Valentina zischt beleidigt ab: "Fremdgeher!"

Wird sich der Streit zwischen Valentina und Umut in der nächsten Folge noch weiter zuspitzen? Doch vorerst steht die Muschelzeremonie an - und damit die Frage: Wer wird nominiert und muss den "Lost Beach" verlassen?

Das siehst du in Folge 10 von "Good Luck Guys" 2024 kostenlos auf Joyn.

Du willst wissen, wie es danach weitergeht? Kein Problem! Die nächsten zwei Folgen sind jetzt schon zum Streamen auf Joyn PLUS+ verfügbar.

Anzeige

Anzeige

Mehr von "Good Luck Guys"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alle spannenden Themen zu "Good Luck Guys", Staffel 2: