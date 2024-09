In der sechsten Folge von "Good Luck Guys" zieht ein neues Team ins Camp. Tobi Wegener und Jill Lange bringen frischen Wind in den Dschungel und sorgen für Aufregung bei den anderen Teilnehmer:innen.

Folge 6 von "Good Luck Guys" 2024: Tobi und Jill ziehen als neues Team ein

Gerade als Flocke, Vanessa und Jenny den "Lost Beach" verlassen haben, kommt frischer Wind in das Abenteuer von "Good Luck Guys". Das neue Team Lila, bestehend aus Tobi und Jill, betritt die Insel mit einem deutlichen Statement und sorgt sofort für Aufsehen.

"Seid gegrüßt, meine Lieben. Wir kommen jetzt hier rein mit einem breiten Lächeln auf den Wangen und haben einfach Bock," erklärt Tobi mit einem selbstbewussten Grinsen, während Jill entschlossen hinzufügt: "Ich will gewinnen und es ist mir egal, was die anderen machen. Jetzt kommt die harte Konkurrenz, ihr könnt einpacken." Team Lila ist bereit, Gas zu geben.

Selbstbewusste Ansagen und überraschte Gesichter

Die Ankunft von Tobi und Jill sorgt für verdutzte Gesichter bei den Mitbewohner:innen, vor allem als die beiden lautstark verkünden:

Ihr könnt nach Hause gehen! Tobi und Jill zur Konkurrenz

Ihre kampflustige Haltung und die selbstbewussten Ansagen stoßen im Camp nicht bei allen auf Begeisterung.

Das ist Team Lila Tobi Wegener Jill Lange

Und so stellt sich Tobi vor: "Ich bin Tobi. Man kennt mich unter anderem von 'Love Island', 'Promi Big Brother' und 'Promis unter Palmen'. Survival hab ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich bin kräftig gebaut. Ich glaube, ich bin fit für das Format. Ich bin schon sehr pingelig, ich achte schon sehr auf mein Äußeres. Lasst mal die Spiele beginnen. Ihr seid zwar stark da drin, aber ich bin stärker. Passt auf."

Jill ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Ich bin Jill, 23 Jahre, und man kennt mich aus dem ein oder anderen Dating-Format. Die Männer haben sich schon bisschen geärgert, weil ich sehr mit ihnen gespielt habe. Dating, 'DSDS', hab ich im Schlaf gemacht, aber das hier ist jetzt mal was ganz anderes. Ich mag Körperhygiene, bei mir muss immer alles sauber sein. Das hab ich hier nicht. Das ist schon eine Herausforderung. Ich glaub, ich weiß noch gar nicht so richtig, worauf ich mich eingelassen habe. Ich gewinne, weil ich eine richtig starke Frau bin, unabhängig, und mir ist scheißegal, was andere von mir halten. Ich nehme alle auseinander, das wird Bombe."

Gegenwind im Camp

Mit ihrer kämpferischen Einstellung und den provokanten Parolen stoßen Tobi und Jill im Camp sofort auf Gegenwind. Die anderen Teilnehmer:innen sind sichtlich irritiert und gespannt, was das neue Team in den kommenden Challenges leisten wird. Es bleibt abzuwarten, ob ihre selbstbewusste Art und ihr Drang zu gewinnen sich auszahlen werden oder ob sie sich mit ihrer fordernden Haltung selbst ins Aus schießen.

In den kommenden Folgen wird sich zeigen, ob Tobi und Jill wirklich das Zeug dazu haben, die Konkurrenz zu dominieren und ihre Ansagen in Taten umzusetzen. Das Abenteuer geht weiter - und die Spannung steigt.

Die 2. Staffel von "Good Luck Guys" läuft seit 22. August 2024 mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn.