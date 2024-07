Stress und Streit bei "Grey's Anatomy": Was in Staffel 20 alles passiert

Die 20. Staffel von "Grey's Anatomy", die auf ProSieben läuft, verspricht Hochspannung: Die neuen Assistenzärzte stehen unter dem strengen Regiment von Dr. Bailey. Als ein medizinischer Notfall eintritt, steht das Team vor einer dramatischen Herausforderung. Sie kämpfen verzweifelt um das Leben einer Patientin und ihres ungeborenen Babys.

Darum geht's in Folge 2

Die Stimmung im Team der Assistenzärzte am Grey Sloan Memorial Hospital war schon mal besser. Seit Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) für ihre Ausbildung zuständig ist, leiden sie unter ihrem strengen Regiment. Bailey betont die Bedeutung von Disziplin und Professionalität und lässt die Assistenzärzt:innen Dutzende von Standardeingriffen durchführen, bevor sie wieder in einen OP dürfen. Das führt zu einem Konflikt mit Dr. Winston Ndugu (Anthony Hill) bezüglich der chirurgischen Protokolle, Spannungen im Operationssaal sind vorprogrammiert.

Streit und Stress im OP-Saal sind allerdings fehl am Platze: Während eines Familien-Softballspiels kommt es zu einer medizinischen Krise und Dr. Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) diagnostiziert eine Wirbelsäulenverletzung bei der hochschwangeren Patientin Allie Best (Kimberley Drummond). Um Mutter und Kind zu retten, müssen sich die Ärzt:innen für eine komplexe Operation entscheiden.

Krise zwischen Teddy und Owen

Währenddessen ist Dr. Teddy Altman (Kim Raver) noch immer ans Bett gefesselt. Sie kämpft nicht nur mit ihrer Genesung, sondern auch mit Schuldgefühlen, nachdem sie Dr. Mika Yasuda (Midori Francis) zur Untersuchung ihrer Patient:innen eingesetzt hat. Das sieht auch ihr Ehemann, Dr. Owen Hunt (Kevin McKidd), kritisch.



Dr. Simone Griffith (Alexis Floyd) stößt bei der Diagnose einer Patientin auf Schwierigkeiten, was sie dazu veranlasst, über ihre Entscheidungen und beruflichen Prioritäten nachzudenken. Ihre Beziehung zu Dr. Lucas Adams (Niko Terho) nimmt eine Wendung, als beide mit schwierigen Wahrheiten konfrontiert werden. Die beiden scheinen sich mehr und mehr voneinander zu entfernen.



Amelia gesteht Ndugu, dass sie sich einsam fühlt und lädt ihn zum Abendessen ein. Bei Dr. Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack) und Dr. Jo Wilson (Camilla Luddington) läuft es besser. Sie schwelgen in Erinnerungen an ihre lange Geschichte. Amelia macht gegenüber Jo ein bemerkenswertes Geständnis.

Wie es weitergeht? Das erfährst du in der nächsten Folge von "Grey's Anatomy"! 😉

So verpasst du "Grey's Anatomy" garantiert nicht mehr:

Seit 2005 begeistert die US-amerikanische Krankenhausserie "Grey's Anatomy" im TV und steht für Emotionen, Drama und Leidenschaft. Hochgelobt ist die Serie nicht nur von ihren Fans: Mit vier Emmys, zwei Golden Globes, drei Screen Actors Guild Awards und zahlreichen Nominierungen wurden die Serie und ihre Darsteller:innen bereits ausgezeichnet.



Ab 1. Juli 2024 wird die mittlerweile 20. Staffel des Erfolgsgaranten auf Joyn und ab 8. Juli 2024 immer montags um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.