Herzklopf-Finale bei "Joko & Klaas gegen ProSieben": Die Entertainer haben verloren und das ist ihre Strafe

Joko und Klaas müssen sich ihrem Sender geschlagen geben. Statt 15 Minuten Sendezeit gibt's eine saftige Strafe von Herrn ProSieben aufgebrummt. Und so viel sei verraten: Es wird weihnachtlich!

Das Wichtigste in Kürze Am 3. Dezember lief die insgesamt 10. Folge der aktuellen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Da Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Gameshow verloren haben, müssen sie sich in den Dienst des Senders stellen.

Ihre Straf-Aufgabe diesmal: Joko und Klaas werden zu Adventssängern im ProSieben-Programm.

Niederlage nach Herzklopf-Finale!

So viel vorweg: knapper als in Folge 10 wird es nicht mehr! In allerletzter Sekunde verlieren Joko und Klaas - dabei sah es so lange gut für die beiden Entertainer aus. Doch von vorn ...

Die ersten drei Spiele können Joko und Klaas klar für sich entscheiden. "Reden ist Gold" haben die beiden Labertaschen eh verinnerlicht, und auch beim Wildwasser-Rafting und beim "Schmuggeln" gegen Vanessa Mai und Janine Ullmann machen die beiden eine ziemlich gute Figur.

Doch aus den Spielen 4 bis 6 holen Joko und Klaas nur noch einen Punkt, und zwar bei "Dinge mit Dingen fangen".

Werden Joko und Klaas zu Advents-Sängern?

Mit vier von sechs Vorteilen treten Joko und Klaas also im Finale an, doch zunächst verrät ihnen Moderator Steven Gätjen den heutigen Einsatz. Zu gewinnen gibt es die berühmten 15 Sendeminuten, doch sollten sie verlieren, wird es in der ersten Dezemberwoche - wie sollte es auch anders sein - weihnachtlich!

Ihr sollt auf eurem Sender für Weihnachts-Stimmung sorgen - und zwar als Advents-Sänger! Steven Gätjen

Sollten die Joko und Klaas den kürzeren ziehen, werden ihre zarten Stimmen demnächst die ProSieben-Werbepausen versüßen. Da freuen wir uns!

Joko und Klaas verlieren superknapp!

Das Finale in dieser Woche trägt den Namen "Die Top-Antwort auf alles". Es werden in mehreren Runden jeweils 15 Fragen gestellt, die wiederkehrende Antworten haben. So ist sowohl das Tier mit den dicksten Eiern ein Strauß, als auch ein Namensteil des Münchner Flughafens, der nach CSU-Politiker Franz Josef Strauß benannt ist. Die Antwort, die auf die häufigsten Fragen genannt werden kann, ist die "Top-Antwort auf alles"!

Obwohl das Spiel verhältnismäßig komplex und die Uhrzeit durchaus fortgeschritten ist, meistern Joko und Klaas die Aufgabe mit Bravour. Vier der fünf zu bewältigenden Runden haben die beiden bereits hinter sich, auch wenn die diese nicht nur ordentlich Hirnschmalz abverlangt, sondern auch ziemlich viel Zeit von der Uhr genommen hatten.

Dann folgt die finale Frage-Antwort-Runde, auf der Uhr sind allerdings nur noch 22 Sekunden. Allein das Lesen der 15 Fragen ist kaum in der verbliebenen Zeit zu bewältigen ... für welches Wort sich die beiden entscheiden und wie sie auf ihre Niederlage reagieren, siehst du im Clip.

Finale: "Hör auf!" - Wie lauten die Top-Antworten?

Die letzte Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" siehst du nächsten Dienstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Wiederholung wann immer du willst? Natürlich kannst du alle ganzen Folgen jederzeit auf Joyn nachschauen!

