Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist in der Kategorie "Beste Unterhaltungssendung" für den Publikumspreis "Blauer Panther - TV & Streaming Award" nominiert.

Vom 17. August 2023 bis 28. September 2023 könnt ihr unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting abstimmen!

Die Preisverleihung wird am 25. Oktober 2023 im Livestream auf Joyn zu sehen sein.

Auch in diesem Jahr dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer wieder über die Vergabe des "Blauer Panther - TV & Streaming Awards" abstimmen. In der Kategorie "Beste Unterhaltungssendung" könnt ihr ab sofort für "Joko & Klaas gegen ProSieben" voten! Die Preisverleihung seht ihr am 25. Oktober 2023 im Livestream auf Joyn.

Ihr ewiger Kampf gegen den eigenen Arbeitgeber soll nun auch noch belohnt werden: "Joko & Klaas gegen ProSieben" sind für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der Kategorie "Beste Unterhaltungssendung" nominiert.

Und ihr könnt mit abstimmen! In den Kategorien "Fiktion" und "Entertainment" dürfen die Zuschauer:innen über je einen Preisträger entscheiden.

Ab sofort könnt ihr unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting bis zum 28. September 2023 für "Joko & Klaas gegen ProSieben" voten.

Die Preisverleihung findet am 25. Oktober 2023 in München statt und kann live auf Joyn verfolgt werden.

Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr die größte Jury Deutschlands wieder mitentscheidet: das Publikum. <strong>Digitalministerin Judith Gerlach</strong>

Über den "Blauer Panther - TV und Streaming Award"

Seit 1989 als "Bayerischer Fernsehpreis" verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award". Aber nicht nur der Name ist neu: Neben TV-Sendungen können inzwischen auch Produktionen von Streaminganbietern und Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden.

Getragen wird der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), dem Bayerischen Rundfunk (BR), Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat.