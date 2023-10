Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" hat in der Kategorie "Beste Unterhaltungssendung" den Publikumspreis "Blauer Panther - TV & Streaming Award" erhalten.

Joko & Klaas haben beim Blauen Panther den Publikumspreis in der Kategorie "Beste Unterhaltungssendung" erhalten! Auf Joyn kann man sich die ausgezeichnete Show jederzeit ansehen.

+++ Update, 26. Oktober 2023 +++

"Joko & Klaas gegen ProSieben" sahnt Blauen Panther ab!

Ehre, wem Ehre gebührt! Joko und Klaas gehen als Sieger eines denkbar engen Rennens hervor. Am Mittwoch, 25. Oktober 2023, durften sich die beiden ProSieben-Entertainer über einen Blauen Panther in der Kategorie "Beste Unterhaltungssendung" freuen.

Keine leichte Aufgabe, denn die Konkurrenz war denkbar hart. Mit "LOL: Last One Laughing" und "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" standen den beiden zwei Unterhaltungs-Kolosse gegenüber. Umso schöner, dass das Publikum sich am Ende zugunsten von Joko und Klaas entschieden hat.

Joko nahm den Preis an diesem Tag alleine entgegen. Eine plausible Erklärung hatte der 44-Jährige auch direkt parat. Sein Kollege habe schon seine Milch bekommen und schlafe schon, witzelte er.

Doppelte Ehrung für Joko Winterscheidt

Besonders Grund zur Freude hatte an diesem Abend Joko Winterscheidt. Denn der Moderator durfte sich gleich über zwei Blaue Panther freuen. Neben dem Award für "Joko & Klaas gegen ProSieben" sahnte der Entertainer eine Trophäe in der Kategorie Kultur/Bildung mit seiner "The World’s Most Dangerous Show" ab.

+++ Update, 29. September 2023 +++

Voting beendet: Jetzt heißt es Daumen drücken!

Bis zum 28. September konnten Fans für den Blauen Panther 2023 abstimmen. Joko und Klaas sind dort in der Kategorie "Beste Unterhaltungssendung" nominiert. Die Entertainer treten dort gegen "LOL: Last One Laughing" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" an.

Ob sie sich gegen Konkurrenz durchsetzen konnten, erfährst du am 25. Oktober 2023, wenn der Blaue Panther 2023 live auf Joyn übertragen wird.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Eure Stimme zählt!

Ihr ewiger Kampf gegen den eigenen Arbeitgeber soll nun auch noch belohnt werden: "Joko & Klaas gegen ProSieben" sind für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der Kategorie "Beste Unterhaltungssendung" nominiert.

Und ihr könnt mit abstimmen! In den Kategorien "Fiktion" und "Entertainment" dürfen die Zuschauer:innen über je einen Preisträger entscheiden.

Ab sofort könnt ihr unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting bis zum 28. September 2023 für "Joko & Klaas gegen ProSieben" voten.

Die Preisverleihung findet am 25. Oktober 2023 in München statt und kann live auf Joyn verfolgt werden.

Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr die größte Jury Deutschlands wieder mitentscheidet: das Publikum. <strong>Digitalministerin Judith Gerlach</strong>

Über den "Blauer Panther - TV und Streaming Award"

Seit 1989 als "Bayerischer Fernsehpreis" verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award". Aber nicht nur der Name ist neu: Neben TV-Sendungen können inzwischen auch Produktionen von Streaminganbietern und Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden.

Getragen wird der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), dem Bayerischen Rundfunk (BR), Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat.