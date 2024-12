Diese Fortsetzung hatte es in sich: Joko und Klaas gewinnen "Joko & Klaas gegen ProSieben: Teil 2 - Die Rückkehr" und dürfen am Mittwoch wieder 15 Minuten Sendezeit nach eigenem Wunsch gestalten. So lief die Show ab.

Das Wichtigste in Kürze Am 10. Dezember lief die 11. Folge der aktuellen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

In dieser besonderen Ausgabe mussten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Spiele erneut spielen, die sie in der Vergangenheit verloren hatten.

Die Folge endete mit einem Sieg von Joko und Klaas, daher sendet ProSieben am Mittwoch, 11. Dezember 2024, 15 Minuten, die das Duo nach Belieben gestalten darf - zu sehen ab 20:15 Uhr im TV und Livestream.

Ein wahres Blockbuster-Sequel

In der insgesamt elften Folge der 7. Staffel (und immerhin schon 59. Folge nach Gesamtzählung) gab es ein Wiedersehen der besonderen Art. Die neueste Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" stand unter einem Motto, das man sonst nur von Kinofilm-Fortsetzungen kennt: "Teil 2 - Die Rückkehr" lautete der Untertitel dieser Folge.

Was da zurückkehrte, waren allesamt Spiele, die Joko und Klaas in vorangegangenen Sendungen nicht erfolgreich abzuschließen vermochten. Alle Spielrunden der "ersten offiziellen Fortsetzungs-Show dieser Sendung" (Zitat Steven Gätjen) gab es also in ähnlicher Form schon einmal - nur wurden sie beim ersten Versuch vorzeitig abgebrochen und von Joko und Klaas nicht gewonnen.

Es wird spannender, es wird extremer und es wird noch viel aufregender! Steven Gätjen

"Derart wurde ich selten vorgeführt!", beschwerte sich Klaas angesichts dieser Ankündigung, während Joko sich Gedanken über einen Nebensatz von Steven machte. "Du hast gerade gesagt, ihr habt das sogar noch mal gepimpt, das heißt, die sind noch schwerer geworden?", hakte der Entertainer nach. "Spannender. Bunter", versuchte der Moderator die Sender-Herausforderer zu beruhigen, bevor es mit dem ersten Spiel losging.

Joko und Klaas gewinnen Gutschein über 15 Minuten Sendezeit

Glück gehabt: Mit ihrem Sieg im Finale (siehe Videoplayer ganz oben) sichern sich Joko und Klaas nicht nur 15 Minuten Prime-Time-Sendezeit am Mittwoch, sie entgehen auch einer Strafaufgabe im Dienst von Herrn ProSieben.

Und die hätte es diesmal wirklich in sich gehabt: Im Falle einer Niederlage wären die Moderatoren beim bevorstehenden Umzug des Senders in neue Räumlichkeiten als Umzugshelfer eingespannt worden. Doch das Möbel- und Kistenschleppen bleibt Joko und Klaas erspart.

Ihre nächsten 15 Minuten Sendezeit siehst du heute, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn. Die nächste Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gibt es in Form einer großen Neujahrsgala am 1. Januar 2025.

Wiederholung wann immer du willst? Natürlich kannst du alle ganzen Folgen jederzeit auf Joyn nachschauen!