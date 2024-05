Der österreichische Reality-Hit "Match in Paradise" auf Joyn: Alle Infos zur Show

Die erfolgreiche Dating-Reality-Show Österreichs "Match in Paradise" ist nun auf Joyn verfügbar. Finden die Singles ihr perfektes Match und womöglich sogar die große Liebe?

Das Wichtigste in Kürze "Match in Paradise" ist zum Streamen auf Joyn verfügbar.

Attraktive Singles suchen in dieser Reality-Show ihr perfektes Liebes-Match. Alle Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten.

It's a Match! Darum geht es

Zu Beginn ziehen zehn attraktive Singles in eine traumhafte Villa auf Kreta ein, nachdem sie sich zuvor in einer Dating-App nur anhand von Fotos geliked haben. Aus diesen "Matches" werden auf der Insel die ersten Paare gebildet. Doch ständig kommen neue Singles in die Villa und sorgen für Aufregung.

In den "Match Nights" werden erneut Herzen über die App vergeben, um herauszufinden, bei welchen Paaren die Anziehung noch gegenseitig ist. Wer dabei kein Match findet, riskiert, die Insel als Single wieder verlassen zu müssen. Welche Paare bleiben zusammen? Und wer findet am Ende vielleicht die große Liebe? Gibt es die Liebe auf den ersten Swipe?

"Match in Paradise" auf Joyn streamen

Alle Kandidatinnen im Überblick