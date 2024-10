14-Jährige aus Holzminden vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bereits seit Mitte September wird die 14-jährige Kamar S. aus Holzminden vermisst. Jetzt startet die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung.

Anzeige

Die Polizei Niedersachsen sucht unter Hochdruck die 14-jährige Kamar S. Das Mädchen verschwand am 13. September im Raum Holzminden und gilt seitdem als vermisst, wie die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden am Freitag (4. Oktober) mitteilte. Laut Polizei könnte sich die Jugendliche in einer akuten Eigengefährdung befinden.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Aufenthaltsort der Jugendlichen. Bereits im Juni 2024 wurde Kamar S. als vermisst gemeldet, konnte aber von den Behörden nach einer Öffentlichkeitsfahndung in Dortmund gefunden werden.

Vermisste aus Pommelsbrunn: Wer hat dieses Auto gesehen?

Wo ist Kamar S.?

Die 14-Jährige sei ca. 155cm groß mit schlanker Figur. Sie habe lange schwarze gelockte Haare und ein dem Alter entsprechendes äußeres Erscheinungsbild.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Holzminden unter der Telefonnummer 05531-958-0 zu melden.

Anzeige