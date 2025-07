Elon Musk will nach seinen Beratungstätigkeiten für Donald Trump eine Partei gründen.

Anzeige

Tech-Milliärdar Elon Musk will eine eigene Partei namens America Party gründen. Das kündigte der frühere Berater von Präsident Donald Trump, mit dem er jetzt zerstritten ist, am Samstag auf seiner Plattform X an.