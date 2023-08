28 Menschen bei Klinikbrand in NRW verletzt - rauchender Patient schuld

In einer Klinik in Hemer im Sauerland hat es in der Nacht zum Freitag einen Brand gegeben. Auslöser war offenbar ein rauchender Patient.

Eine glimmende Zigarette eines Patienten hat offenbar einen Zimmerbrand in einer Klinik in Hemer im Sauerland ausgelöst. Dabei wurden in der Nacht auf Freitag (4. August) fünf Menschen schwer und 23 leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Gegen den 60-jährigen Raucher wird jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Das Krankenhauspersonal habe schnell mit der Evakuierung der Räume begonnen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Gebäudeteil, in dem der Brand ausbrach, sei nicht mehr nutzbar.

Keine Verbrennungen, aber Rauchgasvergiftung

Die fünf schwer Verletzten - der 60-Jährige und vier Krankenhausmitarbeiter - hätten Rauchgasvergiftungen erlitten, aber ersten Erkenntnissen nach keine Verbrennungen. Bei den leicht Verletzten gab die Polizei am Mittag Entwarnung.

Der Brand im ersten Obergeschoss der Klinik konnte schnell gelöscht werden. Mehrere Patienten mussten verlegt werden, da einige Zimmer durch die Rauchgasentwicklung nicht bewohnbar waren.