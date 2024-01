Kommt der Winter nach Deutschland zurück? Ja, so die Berechnungen eines Wetterdienstes. Es wird eine Schneewalze quer durchs Land von Amsterdam bis Dresden erwartet, die in Niedersachsen für knapp 40 Zentimeter Schnee sorgen könnte.

Eisig kalt ist es derzeit schon. Schnee liegt in manchen Teilen Deutschlands. Jetzt könnte es noch mal richtig heftig werden: Eine Schneewalze wird für kommende Woche erwartet, die sich wie ein Band von West nach Ost auf der Höhe Amsterdam und Dresden zieht. Mit im Gepäck: viel, viel Schnee.

In Niedersachsen könnte viel Schnee fallen

Wenn die Berechnungen stimmen, dann könnte es in den nächsten Tagen in Niedersachsen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee geben. Besonders Göttingen und Goslar sollen betroffen sein, wenn man dem "Kachelmannwetter" Glauben schenken mag. Der Wetterdienst hat dazu seine Prognose nach Global US-Standard auch auf seinem Kurznachrichtendienst X getweetet. Andere Dienste wie das EU-Modell gehen auch von Schnee aus - hier werden allerdings "nur" 20 Zentimeter erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht das laut "T-Online" wohl etwas anders: Nach seinen Prognosen sind bis zum Wochenende keine Schneefälle in Sicht. Im Gegenteil: Im Nordosten könnte es etwas regnen - der Rest des Landes teilt sich in sonnige und stark bewölkte Gebiete. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen könnte Schneegriesel auftreten. Danach erst könnte im Osten etwas Schnee fallen. Von heftigen Schneefällen in den nächsten Tagen ist derzeit (noch) nicht die Rede.