Der Megafrachter Michel Cappellini, der zur Reederei MSC gehört, ist in Bremerhaven getauft worden. Das Ungetüm kann insgesamt 24.346 Standardcontainer transportieren und ist in Länge und Breite gemessen eines der größten Containerschiffe, die jemals gebaut wurden.

Fast einen halben Kilometer lang und über 60 Meter breit - das sind Dimensionen, die nicht zu fassen sind. Das derzeit größte Containerschiff der Welt gehört zur neuesten Schiffsgeneration der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) und liegt in Bremerhaven vor Anker. Jetzt wurde die Michel Cappellini feierlich getauft.

Taufe beim ersten Anlauf geglückt

Groß, größer, Cappellini! Das nagelneue, in China gebaute Containerschiff Michel Cappellini ist das aktuell modernste und größte Frachtschiff der Welt. Laut "Buten und Binnen" sollen etwa 800 Gäste beim feierlichen Taufakt vor Ort gewesen sein sollen. Gleich beim ersten Versuch soll die Champagnerflasche zerschellt und so die Taufe geglückt sein.

Die Taufe selbst soll sehr emotional gewesen sein - schließlich habe die Witwe des Namensgebers die Champagnerflasche zerschellen lassen. Michel Cappellini war einst Personalmanager bei MSC und verstarb bei einem tragischen Wassersportunfall. "Er liebte die See und alles, was dazugehört", sagte seine Witwe laut "Nordsee-Zeitung". Jetzt macht sich die Cappellini auf den Weg - aber wohl nicht mehr nach Bremerhaven. Denn ein Ausbau des Hafens für überdimensionierte Schiffe wie dieses sei nicht in Planung.