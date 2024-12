52-Jährige aus Arnstein verschwunden: Polizei hofft auf Hinweise zu vermisster Person

Seit dem ersten Advent wird Tanja Hartmann aus dem bayrischen Arnstein im Landkreis Main-Spessart vermisst. Möglicherweise befindet sich die 52-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizei hofft auf Mithilfe.

Anzeige

Die Polizei im unterfränkischen Karlstadt (Bayern) sucht nach einer 52-jährigen Frau aus Arnstein. Seit Sonntagmorgen (1. Dezember) wird Tanja Hartmann vermisst. Die Beamt:innen können nicht ausschließen, dass sich die Vermisste möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Nun sollen Hinweise aus der Bevölkerung helfen.

In einer Pressemitteilung der Polizei Unterfranken heißt es, Hartmann wurde zuletzt am Sonntagvormittag gesehen. Um 10:30 Uhr soll sie ihre Wohnung in der Burghäuser Straße in Altbessingen, einem Ortsteil der Stadt Arnstein, verlassen haben und wurde danach nicht mehr gesehen.

Die Vermisste könnte laut aktuellem Ermittlungsstand in einer silbernen Mercedes-A-Klasse unterwegs sein, teilt die Polizei mit. Das entsprechende Kennzeichen lautet: MSP-CT100.

Anzeige

Anzeige

Beschreibung der Vermissten

Tanja Hartmann wird als 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Zudem trage die Vermisste lange braune Haare mit blonden Strähnchen.

Bürger:innen können Hinweise zur vermissten Person der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Nummer 09353/9741-0 melden.