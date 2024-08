70 Meter in die Tiefe: 23-Jährige stirbt nach Sturz nahe Neuschwanstein

Eine vierköpfige Gruppe will den Tegelberg nahe Schloss Neuschwanstein erklimmen. Ein Sturz auf der anspruchsvollen Route endet tödlich.

Eine Bergsteigerin ist beim Aufstieg an einem Klettersteig nahe Schloss Neuschwanstein rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Die 23-Jährige sei knapp eine Woche nach dem Unfall, der sich am 15. August ereignet hatte, am Mittwoch (21. August) ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei mit.

Die Frau war bei dem anspruchsvollen Aufstieg an dem Berg in Schwangau als Teil einer vierköpfigen Gruppe gestürzt. Sie war danach von einem Hubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.