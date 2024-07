95 Libyer in Südafrika festgenommen

Im südafrikanischen White River haben örtliche Behörden ein mutmaßlich illegales, militärisches Ausbildungscamp aufgespürt. Laut Polizei wurden 95 libysche Staatsbürger verhaftet.

Die Polizei in Südafrika hat ein mutmaßliches illegales militärisches Ausbildungscamp entdeckt. 95 libysche Staatsbürger seien im Zusammenhang damit festgenommen worden, teilten die Behörden mit. Die Hintergründe des Camps in White River in der östlichen Provinz Mpulamanga, unweit der Grenze zu den Nachbarstaaten Mosambik und Eswatini, blieben zunächst unklar. Der Ort sei als Ausbildungsstätte deklariert gewesen und offenbar in eine illegale militärische Ausbildungsbasis umgewandelt worden, hieß es weiter.

Die Libyer sollen bei der Beantragung ihrer Visa angegeben haben, eine Ausbildung als Sicherheitspersonal machen zu wollen, schrieb die südafrikanische Polizeisprecherin Athlenda Mathe auf der Plattform X. Die Polizei der Provinz vermute dagegen, dass die Männer aus dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland eine militärische Ausbildung erhielten.

Hinweise vor zwei Tagen hätten zur Razzia der Sicherheitskräfte in dem Camp geführt. Auf von der Polizei veröffentlichten Fotos waren khakifarbene Zelte sowie die festgenommenen Männer in ziviler Kleidung zu sehen.

Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei noch an. Weitere Informationen sollten zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, betonte die Polizeibehörde der Provinz.