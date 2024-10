A70 in Bayern: Junge bei Unfall gestorben, Bruder schwer verletzt

Ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen wird einer Familie zum Verhängnis. Zwei Brüder werden schwer verletzt, der siebenjährige Junge stirbt.

Nach dem Unfall auf der Autobahn 70 bei Stettfeld (Landkreis Haßberge) in Nordbayern mit einem toten Siebenjährigen ist der schwer verletzte Zwölfjährige weiterhin außer Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag (13. Oktober) mit. Die Ursache des Unfalls am Samstagmittag war dem Sprecher zufolge weiterhin unklar.

Der 45 Jahre alte Vater der beiden Kinder war mit seinem Auto nach rechts auf den Standstreifen abgekommen und touchierte dort einen Pannen-Lkw, wie es von der Polizei hieß. Der Siebenjährige auf der Rückbank wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt, der Zwölfjährige auf dem Beifahrersitz schwer.

Ein Rettungshubschrauber flog den Siebenjährigen ins Krankenhaus, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Der Zwölfjährige sei mit seinem leicht verletzten und unter Schock stehenden Vater per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher. Der Lastwagenfahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die A70 war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Bayreuth rund fünf Stunden lang voll gesperrt.