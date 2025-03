Acht Tote nach Lawine im indischen Himalaya

Im indischen Himalaya-Gebirge ist es zu einer Lawinenkatastrophe gekommen. Nach zwei Tagen stieg die Anzahl der Toten laut Angaben der indischen Armee auf acht.

Anzeige

Nach einem Lawinenabgang im Himalaya-Gebirge in Nordindien ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen. Von insgesamt 54 verschütteten Arbeitern seien 46 gerettet worden, teilte die indische Armee in sozialen Medien mit. Die Schneelawine hatte am Freitagmorgen (Ortszeit) ein Camp von Straßenarbeitern bei dem auf mehr als 3000 Metern gelegenen Ort Mana nahe der Grenze mit Tibet getroffen. Die Arbeiter waren bei einer Behörde beschäftigt, die in Indiens Grenzregionen Straßen baut und unterhält.

Im Video: Massenpanik beim Kumbh Mela: 30 Tote

Über mehr als zwei Tage war die Armee nach eigenen Angaben pausenlos bei schlechtem Wetter im Rettungseinsatz. Dabei wurden demnach spezielle Radargeräte, Drohnen, Hubschrauber und Lawinenspürhunde eingesetzt. Die Armee erklärte den Einsatz inzwischen für beendet. Die Überreste aller Gestorbenen seien geborgen worden, hieß es. Die Überlebenden würden wegen unterschiedlich schwerer Verletzungen behandelt.