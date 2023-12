ADAC warnt: Auf diesen Strecken gibt's am Weihnachtswochenende Staus

Wer über Weihnachten seine Familie besuchen will, sollte sich vielerorts auf Verzögerungen bei der Anreise einstellen. Der ADAC rechnet am Weihnachtswochenende mit Staus.

Das Wichtigste in Kürze Der ADAC erwartet am Weihnachtswochenende Staus und Verzögerungen.

Demnach sollten Autofahrer:innen vor allem Freitagnachmittag und Samstagvormittag viel Geduld mitbringen.

An Heiligabend und dem ersten Feiertag scheint die Lage entspannter zu werden.

Vor dem Weihnachtswochenende prognostiziert der ADAC Staus auf zahlreichen Autobahnen und den Verbindungen zu den Winterurlaubsorten der Alpenländer. Der Autoclub gab bekannt, dass die meisten Verkehrsstörungen voraussichtlich am Freitagnachmittag (22. Dezember) und auch noch am Samstagvormittag (23. Dezember) auftreten werden.

Hier erwartet der ADAC Staus

In Deutschland werden die "wichtigsten Staustrecken" voraussichtlich die Autobahnen im Umkreis der großen Städte Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München sein. Der ADAC erwartet Verkehrsstaus unter anderem auf der A1 Köln-Hamburg, der A2 Dortmund-Berlin sowie auf den Autobahnen, die in Richtung Süden führen, wie der A7 und der A8.

Jenseits der deutschen Grenzen wird der Verkehr laut ADAC vor allem auf den Fernstraßen zu den Wintersportorten beeinträchtigt sein. In Österreich sind dies unter anderem die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, in der Schweiz die Gotthard-Route und die Zufahrtsstraßen zu den Skigebieten Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz. Auch in Südtirol und den Dolomiten sind Staus zu erwarten.

Wohl kein Verkehrsstress an Weihnachten

Für den 24. und den ersten Weihnachtsfeiertag erwartet der ADAC hingegen einen eher ruhigen Verkehr, bevor die Verkehrslage ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag wieder lebhafter wird.