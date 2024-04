In Gifhorn gerät ein Discounter in Brand - die Ursache ist zunächst unklar. Dafür gibt es mittlerweile erste Schätzungen zur Schadenshöhe. Und die dürfte enorm sein.

Anzeige

Ein Supermarkt in Gifhorn ist am Dienstagmorgen (30. April) vollständig ausgebrannt. Als die Feuerwehr gegen 5:30 Uhr alarmiert wurde, hat der Discounter, bei dem es sich dem Polizeibericht zufolge um eine Aldi-Filiale in der Adam-Riese-Straße handelt, bereits in Flammen gestanden, wie ein Sprecher am Morgen sagte.

Kurz nach Beginn der Löscharbeiten sei außerdem das Dach des Hauses eingestürzt, was den Einsatz zusätzlich erschwert habe. Der Markt sei bei Ausbruch des Feuers noch geschlossen gewesen, verletzt wurde deshalb niemand.

Die Löscharbeiten dauerten laut Angaben des Sprechers am Dienstagmorgen zunächst noch an. Wegen der starken Rauchentwicklung seien Bewohner:innen in der Region gewarnt worden. Zudem falle der Unterricht in zwei umliegenden Schulen am Dienstag vorerst aus. Angaben zur Brandursache oder Schadenshöhe machte die Feuerwehr am Morgen nicht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf rund zwei Millionen Euro belaufen, teilte die Polizei weiter mit.