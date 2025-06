Am 19. Juni ist Juneteenth: Worum geht es bei dem Gedenktag?

Er ist der jüngste nationale Feiertag der USA: der "Juneteenth". Er wird erst seit 2021 im gesamten Land jährlich am 19. Juni begangen und erinnert an ein historisches Datum der Vereinigten Staaten.

Es sollte länger als zwei Jahre dauern, bis alle Menschen in den Vereinigten Staaten vom Ende der Sklaverei in der USA erfuhren. Erst am 19. Juni 1865 trafen Unionstruppen in der Stadt Galveston in der Nähe von Houston ein und erklärten die rund 250.000 Sklav:innen in Texas für befreit.

Daher kommt der Name des Gedenktags Juneteenth

Bis die von Abraham Lincoln während des Amerikanischen Bürgerkriegs erlassene Emanzipationsproklamation (Emancipation Proclamation) von 1863 auch in dieser abgelegenen Region wirklich umgesetzt wurde, sollten noch weitere Monate vergehen. Mit dem Inkrafttreten des 13. Zusatzartikels (13th Amendment) am 18. Dezember 1865 wurde die Sklaverei in den Vereinigten Staaten dann offiziell beendet. Er legte fest, dass alle versklavten Menschen in den Staaten der Konföderation für immer frei sind.

Feier zum Ende der Sklaverei

Unmittelbar nach dem Ankommen der Unionstruppen in Texas begannen einige der soeben befreiten Menschen das Ereignis mit Gebeten, Gesang und Tanz zu feiern, meldet das Portal "info-usa.de". Daraus seien in Texas die jährlich stattfindenden "Jubilee Day"-Feierlichkeiten entstanden.

Im Laufe der Jahre habe sich dann eine Juneteenth-Tradition gebildet, deren Name sich aus der Kurzform von "June Nineteenth" (19. Juni) ableitet, und mit Musik, Paraden, Gottesdiensten, Reden, Bildungsveranstaltungen, Picknicks und Grillfesten gefeiert wird. Als Symbol für die neu erlangte Freiheit wurde zu den Feierlichkeiten stets neue Kleidung getragen, heißt es weiter. Nach und nach verbreiteten sich dem Bericht zufolge die Juneteenth-Feiern von Texas aus auch in andere Teile der USA.

Texas erklärte demnach Juneteenth 1979 als erster US-Staat zu einem offiziellen Feiertag. Bis 2020 folgten alle Bundesstaaten außer South Dakota. Am 17. Juni 2021 unterzeichnete schließlich der damalige US-Präsident Joe Biden das kurz zuvor im Kongress verabschiedete Gesetz, das Juneteenth zu einem nationalen Feiertag erhob: zum Gedenken an die oftmals brutale Unterdrückung und Ausbeutung von Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten.

Heute ist der Juneteeth der traditionsreichste afroamerikanische Feier- und Gedenktag. Die offizielle Bezeichnung lautet Juneteenth National Independence Day.